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    Станкович поделился впечатлениями от Кахигао

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора.

    «Я уже имел удовольствие разговаривать с ним и до сегодняшнего дня, сегодня мы тоже поговорили. Что я могу сказать, впечатление хорошее. Это хороший специалист, видно, что у него есть опыт, что он разбирается, он достаточно быстро ориентируется.

    Но, в любом случае, нам предстоит еще много работы, много разговоров, потому что это только первые дни, когда мы видимся вживую. Видно, что это хороший специалист», – сказал Станкович на ютуб-канале «Спартака».

    • Испанец более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
    • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
    • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2025 22:36
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    Комментарии (7)
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    DOCTOR PENALTY
    1736970175
    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А у нас в России их много, и глубокие. *
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    Кривая да нелёгкая
    1736970352
    Два золота собрал Спартак) а еще одно наркотой торгует )
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    WILDLING_HRUNDEL
    1736971148
    Пыхнули уже промесовского)
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    drobkotenwik
    1736979633
    Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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    zigbert
    1737038590
    Хотелось бы чтобы их сотрудничество было плодотворным.
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