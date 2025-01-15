Станкович поделился впечатлениями от Кахигао

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора.

«Я уже имел удовольствие разговаривать с ним и до сегодняшнего дня, сегодня мы тоже поговорили. Что я могу сказать, впечатление хорошее. Это хороший специалист, видно, что у него есть опыт, что он разбирается, он достаточно быстро ориентируется.

Но, в любом случае, нам предстоит еще много работы, много разговоров, потому что это только первые дни, когда мы видимся вживую. Видно, что это хороший специалист», – сказал Станкович на ютуб-канале «Спартака».