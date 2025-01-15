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    Кахигао поделился первыми впечатлениями от «Спартака»

    Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао приступил к работе.

    – Сеньор Кахигао, как долетели?

    – Полет прошел отлично, большое спасибо, что интересуетесь.

    – Как насчет первого интервью российской прессе?

    – Для этого пока слишком рано.

    – Какие первые впечатления от клуба?

    – Очень хорошие, очень!

    – Готовы работать?

    – Я уже начал работать.

    • Испанец более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
    • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
    • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.01.2025 20:32
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    Комментарии (16)
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    WE ARE FOR PETER
    1736962781
    Ромбик целовал,колись
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    DOCTOR PENALTY
    1736965169
    Для комментов "пока слишком рано". *
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    Plyash
    1736966430
    Послужной список у Кахигау,надо сказать,нехилый.Работать с Венгером или Унаи дорогого стоит. Другое дело,что Россия всегда идёт своим путём,менталитет у нас свой,русский. Вот Вам типа один примерчик. P.S. - Помню,когда наши в перестройку валом попёрли в штаты жить,работа для них была только либо в такси,либо в сфере обслуживания.Пошли жалобы на работу русских на бензоколонках,губернатор какого-то штата,не помню уже какого,в открытую просил - "Ребята,ну нельзя качественный продукт водой разбавлять,вы лучше чуть-чуть в бак не долейте..."
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