Кахигао поделился первыми впечатлениями от «Спартака»

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао приступил к работе.
– Сеньор Кахигао, как долетели?
– Полет прошел отлично, большое спасибо, что интересуетесь.
– Как насчет первого интервью российской прессе?
– Для этого пока слишком рано.
– Какие первые впечатления от клуба?
– Очень хорошие, очень!
– Готовы работать?
– Я уже начал работать.
- Испанец более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
- Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
- С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.