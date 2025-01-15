Кахигао поделился первыми впечатлениями от «Спартака»

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао приступил к работе.

– Сеньор Кахигао, как долетели?

– Полет прошел отлично, большое спасибо, что интересуетесь.

– Как насчет первого интервью российской прессе?

– Для этого пока слишком рано.

– Какие первые впечатления от клуба?

– Очень хорошие, очень!

– Готовы работать?

– Я уже начал работать.