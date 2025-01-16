Лещук сравнил уровень жизни в России и США

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сравнил Россию и США. Российский футболист часто ездит отдыхать в Северную Америку.

– В прошлый раз вы сказали, что в Москве даже шаурма вкуснее, чем в США. Я так понимаю, что вы туда летаете, чтобы сходить на НБА, НХЛ, на события, которых нет у нас. Если говорить про уровень жизни и другие моменты, то в России все лучше?

– Что касается уровня жизни, надо там пожить, чтобы понять. Можно обсудить медицину – она идет со страховкой для жителей США, что для нас непонятно. В Москве я могу сходить в поликлинику, и прием будет стоить 2-3 тысячи рублей. В Америке все по-другому: имея даже страховку, им нужно платить. Для меня это дикость и непонятно. Я могу обсуждать как турист: например, еда в ресторанах намного вкуснее в России, хотя в США все дороже стоит. Я ни в одной стране не ел такую вкусную еду, как в России. Говорю про Москву, в регионах не настолько все развито. В нашей столице есть развлечения на любой вкус и бюджет, и все будет на очень высоком уровне. Я думаю, что люди в Москве немного избалованные: когда приезжаешь куда-то за границу, понимаешь, что у себя дома намного лучше. Для меня было непонятно, что сервис в Америке может быть не на высоком уровне. Они даже в хорошем ресторане думают, что делают все на высоком уровне.

– Вы смогли бы пожить в Америке?

– Я бы, наверное, пожил на протяжении года в какой-нибудь в стране. В любом случае, мне хочется жить в России на постоянной основе, но для опыта можно было бы пожить где-нибудь. В России мне все привычно и понятно: как жить, общаться, строить коммуникацию.