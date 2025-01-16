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    Лещук сравнил уровень жизни в России и США

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сравнил Россию и США. Российский футболист часто ездит отдыхать в Северную Америку.

    – В прошлый раз вы сказали, что в Москве даже шаурма вкуснее, чем в США. Я так понимаю, что вы туда летаете, чтобы сходить на НБА, НХЛ, на события, которых нет у нас. Если говорить про уровень жизни и другие моменты, то в России все лучше?

    – Что касается уровня жизни, надо там пожить, чтобы понять. Можно обсудить медицину – она идет со страховкой для жителей США, что для нас непонятно. В Москве я могу сходить в поликлинику, и прием будет стоить 2-3 тысячи рублей. В Америке все по-другому: имея даже страховку, им нужно платить. Для меня это дикость и непонятно. Я могу обсуждать как турист: например, еда в ресторанах намного вкуснее в России, хотя в США все дороже стоит. Я ни в одной стране не ел такую вкусную еду, как в России. Говорю про Москву, в регионах не настолько все развито. В нашей столице есть развлечения на любой вкус и бюджет, и все будет на очень высоком уровне. Я думаю, что люди в Москве немного избалованные: когда приезжаешь куда-то за границу, понимаешь, что у себя дома намного лучше. Для меня было непонятно, что сервис в Америке может быть не на высоком уровне. Они даже в хорошем ресторане думают, что делают все на высоком уровне.

    – Вы смогли бы пожить в Америке?

    – Я бы, наверное, пожил на протяжении года в какой-нибудь в стране. В любом случае, мне хочется жить в России на постоянной основе, но для опыта можно было бы пожить где-нибудь. В России мне все привычно и понятно: как жить, общаться, строить коммуникацию.

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    Комментарии (18)
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    Кривая да нелёгкая
    1737007265
    Видать неплохо Лукойл с угальдой подкинули) к пиндосам летает шавермы поесть
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    rash1959
    1737011671
    Чтоб ты всю жизнь шаурмой питался, и лечился в районой поликлинике.
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    FCSpartakM
    1737013114
    В Америке все хуже, но я отдыхаю там, а не дома) Несусветный. Я посмотрю, сколько Лещук заплатит, если серьезно заболеет и сколько ждать будет, если не вложит в бесплатную медицину)
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    NewLife
    1737015785
    Ты не из того болота квакаешь. Нехера по тошниловкам ходить. До такой туфты по медицине даже пропаг.а.ндоны не опускаются.
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    VVM1964
    1737024790
    Действительно, у нас в Москве с общественным питание полный порядок - на каждом углу можно шаурму купить или поесть в традиционных Хинкальных, где подают наши национальные Шурпу, Лагман ( сытно и не дорого ),.. а окружают родные милые сердцу лица ))) Осталось только язык выучить и буду с ними на "одной волне" ...
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    Plyash
    1737029267
    Лещ,сравни лучше жизнь футболиста или,скажем,сталевара,дальнобойщика,врача,учителя. А ещё лучше,дай отдохнуть - катись в гейропу - мечту свою,а то что-то много тебя стало с идиотскими мыслями и мечтами. Слишком большой пробел у этого футболёра от реальной жизни.
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    ...уефан
    1737029792
    ..."Сравнил уровень жизни в США и в России". Лучше бы сравнил уровень жизни внутри России по регионам, и по социальному статусу населения...
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    Spartak_forv@
    1737038538
    Каждый раз при первом же удобном случае улетает в США,чтоб понять,что в России лучше. Умничка
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    Staryi Spartach
    1737046647
    В чем-то он прав насчет американского здравоохранения, цены безумные и страховка обычно покрывает от 50 до макс 90 процентов. Обамакээ очень все испортил, он ввел обязательню страховку, которая мало что покрывает, но платить ты ее обязан, страховые компании резко подняли цены, многие врачи отказались эту страховку принимать. С другой стороны, если у вас emergency т.е. срочный случай, травма или инфаркт, вас примет по скорой (она тоже платная, но потом) каждый госпиталь и будет лечить, их финафсовый отдел, тем временем,будет искать фонд, а их множество, который согласится за вас заплатить, если фонд не найдут, то найдется финансовая компания, которая заплатит госпиталю, а с вами заключит кредитный договор с высокими процентами на срок до 5 л
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