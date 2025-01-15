Сексапильная американская футболистка взорвала соцсети: ее лайкают Винисиус, Лингард, Бабел

Футбольные болельщики обратили внимание на новую футболистку команды Южного Миссисипи. Речь о 19-летней Киане Дюфур.
Фанаты впечатлены внешностью спортсменки. Ее уже называют самой горячей футболисткой в мире.
Фото Дюфур лайкают Винисиус, Джесси Лингард, Райан Бабел.
- Ранее самой сексуальной футболисткой в мире называли Алишу Леманн.
Фото: соцсети Кианы Дюфур
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