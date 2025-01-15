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    • Сексапильная американская футболистка взорвала соцсети: ее лайкают Винисиус, Лингард, Бабел

    Сексапильная американская футболистка взорвала соцсети: ее лайкают Винисиус, Лингард, Бабел

    Футбольные болельщики обратили внимание на новую футболистку команды Южного Миссисипи. Речь о 19-летней Киане Дюфур.

    Фанаты впечатлены внешностью спортсменки. Ее уже называют самой горячей футболисткой в мире.

    Фото Дюфур лайкают Винисиус, Джесси Лингард, Райан Бабел.

    • Ранее самой сексуальной футболисткой в мире называли Алишу Леманн.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.01.2025 20:05
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DOCTOR PENALTY
    1736961000
    Кто ещё не лайкал Киану?.. )
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    NewLife
    1736962562
    Мэри Поппинс ?
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    slavа0508
    1736963437
    Лошадь ...
    Ответить
    ...уефан
    1736964920
    ..."Грёбаный Экибастуз!"(с)...
    Ответить
    lordmrv
    1736965158
    Не осилил, видно старый. Переделанные губы и искусственная задница это предел мечтаний?
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1736965355
    Да ладно! Дротиком и в пампушки. Гыгыгы
    Ответить
    Max-Min-vkontakte
    1736966125
    У этой юной футболистки количество мячей просто зашкаливает!)
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    k611
    1736967867
    Фасад не естественный, сразу видно
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    Not angry fan
    1736968021
    Капец трындец! 19 лет! Мама!!!!! А что же будет в сорок? И что, такая откляченная задница, типа, ништяк? Да-а-а, видно я чего-то не понимаю...
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    Имя и на этом сайте
    1736971195
    С таким кардашьяном как она играет в футбол ?
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