Сексапильная американская футболистка взорвала соцсети: ее лайкают Винисиус, Лингард, Бабел

Футбольные болельщики обратили внимание на новую футболистку команды Южного Миссисипи. Речь о 19-летней Киане Дюфур.

Фанаты впечатлены внешностью спортсменки. Ее уже называют самой горячей футболисткой в мире.

Фото Дюфур лайкают Винисиус, Джесси Лингард, Райан Бабел.

Ранее самой сексуальной футболисткой в мире называли Алишу Леманн.

Фото: соцсети Кианы Дюфур

Самая сексуальная футболистка мира рассказала, что всемирно известный человек предложил ей 100 тысяч за ночь

10 самых горячих спортсменок мира

Футболистка «Астон Виллы» Леманн выложила фото с отдыха в купальнике