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    • Самая сексуальная футболистка мира рассказала, что всемирно известный человек предложил ей 100 тысяч за ночь

    Самая сексуальная футболистка мира рассказала, что всемирно известный человек предложил ей 100 тысяч за ночь

    Алиша Леманн, футболистка сборной Швейцарии и «Астон Виллы», рассказала, что за секс с ней предлагали деньги.

    «Я отдыхала в Майами, и пришло сообщение. Написано: «Заплачу 100 тысяч швейцарских франков за ночь с Алишей». Я проигнорировала предложение.

    Это был очень известный человек. Мы встречались с ним до этого сообщения – были на одном мероприятии. Имя раскрывать не буду. Но он очень, очень известен во всем мире», – сказала Леманн.

    • Алиша – самая горячая спортсменка мира.
    • Она играла на ЧМ-2023.
    • У Алиши более 13 миллионов подписчиков в соцсети.

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    Источник: Marca

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    11.10.2023 23:10
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