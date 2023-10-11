Самая сексуальная футболистка мира рассказала, что всемирно известный человек предложил ей 100 тысяч за ночь

Алиша Леманн, футболистка сборной Швейцарии и «Астон Виллы», рассказала, что за секс с ней предлагали деньги.

«Я отдыхала в Майами, и пришло сообщение. Написано: «Заплачу 100 тысяч швейцарских франков за ночь с Алишей». Я проигнорировала предложение.

Это был очень известный человек. Мы встречались с ним до этого сообщения – были на одном мероприятии. Имя раскрывать не буду. Но он очень, очень известен во всем мире», – сказала Леманн.

Алиша – самая горячая спортсменка мира.

Она играла на ЧМ-2023.

У Алиши более 13 миллионов подписчиков в соцсети.

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