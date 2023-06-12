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10 самых горячих спортсменок мира

12 июня 2023, 16:41
2

Компания Spin Genie провела исследование с целью выявить самых сексуальных спортсменок мира.

За основу брались поисковые запросы по тем или иным спортсменкам с добавлением слов или фраз, подразумевающих половое влечение (например, запросы вроде «Мария Шарапова горячие фото», «Алиша Леманн обнаженная»). Хронологический период исследования – последние два года.

Топ-10 выглядит следующим образом. В него попала россиянка Мария Шарапова.

1. Алиша Леманн, 24 года, футбол.

У Алиши более 13 миллионов подписчиков в социальной сети. Она выступает за «Астон Виллу» и сборную Швейцарии. Планируется, что Леманн сыграет за свою страну на предстоящем ЧМ-2023 в Новой Зеландии.

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2. Эмма Радукану, теннис, 20 лет.

В 2021 году сенсационно выиграла Открытый чемпионат США, начав турнир с квалификации. Сейчас страдает от травм и не входит в первую сотню мирового рейтинга.

3. Камила Джорджи, теннис, 31 год.

Помимо спорта итальянка занимается модельным бизнесом, презентует нижнее белье. Тренируемая всю карьеру отцом, выиграла четыре титула. Высшее место в мировом рейтинге – 26-е (2018 год).

4. Серена Уильямс, теннис, 41 год.

Пожалуй, лучшая теннисистка в истории вида спорта. Фактически завершила карьеру. Рекордсменка женского тенниса по сумме призовых (более 94 миллионов долларов). Четырекратная победительница Олимпийских игр.

5. Алекс Морган, футбол, 33 года.

Двукратная чемпионка мира. Снимается для глянцевых журналов. Ее тоже можно будет увидеть на ЧМ-2023.

6. Мария Шарапова, теннис, 36 лет.

Бывшая первая ракетка мира. Завершила карьеру в 2020 году. В прошлом году родила первенца. Родилась в Нягани, но в России давно не живет.

7. Алиса Шмидт, легкая атлетика, 24 года.

В медиа нередко называется самой сексуальной спортсменкой мира. Готовится к выступлению на Олимпиаде-2024 в Париже.

8. Пейдж Ванзант, UFC, 29 лет.

Помимо спорта занимается писательством и модельным бизнесом. Сейчас участвует в соревнованиях по рестлингу.

9. Даника Патрик, автогонки, 41 год.

По ходу карьеры Патрик были слухи, что она станет участницей «Формулы-1», но не сложилось. Снимается в клипах, телешоу, имеет эпизодические роли в кино.

10. Эллис Перри, крикет и футбол, 32 года.

Была в сборной Австралии по обоим видам спорта. Помимо карьеры на полях работает моделью.

Фото: социальные сети Алиши Леманн, Камилы Джорджи, Серены Уильямс, Пейдж Ванзант, Getty; AdMedia/Global Look Press

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Источник: The Sun
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Комментарии (2)
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udav4691
1686580707
Интересно,кто такой горячий рейтинг составляет?)))
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Вячеслав_fcsm
1746032621
4,5,8,9 как вообще попали?
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