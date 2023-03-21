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Топ-10 самых красивых спортсменок России

21 марта 2023, 16:00
8

На новостном портале «Р-Спорт» завершилось голосование на самую красивую спортсменку России в 2023 году. Оно длилось две недели. Топ-10 самых красивых девушек от спорта по версии российских болельщиков выглядит так.

1. Алина Загитова, 20 лет, фигурное катание.

Олимпийская чемпионка 2018 года. Сейчас на официальных соревнованиях не катается, ограничивается коммерческими шоу. Работает ведущей на Первом канале.

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2. Анна Щербакова, 18 лет, фигурное катание.

Выиграла Олимпиаду-2022. Тоже перестала кататься на официальных соревнованиях без объявления об окончании карьеры.

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3. Дина и Арина Аверины, 24 года, художественная гимнастика.

На двоих у близняшек 23 золотых медали на чемпионате мира. У Дины есть серебро Олимпиады-2020.

4. Евгения Медведева, 23 года, фигурное катание.

Двукратный серебряный призер Олимпиады-2018. Сейчас занимается только шоу-бизнесом, но о конце спортивной карьеры не объявляла.

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5. Алена Косторная, 19 лет, фигурное катание.

Чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании. Планирует начать выступать в парном катании.

6. Диана Дэвис, 20 лет, фигурное катание.

Дочь известного тренера Этери Тутберидзе. Выступает в танцах на льду с сыном актера Бориса Смолкина (дворецкий из «Моей прекрасной няни») Глебом, с которым год назад обручились. С прошлого года тренируются в США.

7. Диана Авсарагова, 24 года, смешанные боевые искусства.

Провела в промоушне Bellator пять боев – пять побед.

8. Ангелина Мельникова, 22 года, спортивная гимнастика.

Олимпийская чемпионка-2022, чемпионка мира 2021 года. Болеет за футбольный «Спартак».

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9. Ангелина Гончаренко, 28 лет, хоккей.

Защитница «СКИФа» из Нижнего Новгорода и сборной России. Двукратная победительница Универсиады (2015, 2017).

10. Елизавета Туктамышева, 26 лет, фигурное катание.

«Императрица» российской фигурки. Продолжает достойно выступать на официальных стартах. Чемпионка мира и Европы 2015 года.

Фото: социальные сети Алины Загитовой, Анны Щербаковой, сестер Авериных, Алены Косторной, Дианы Дэвис, Дианы Авсараговой, Ангелины Мельниковой, Ангелины Гончаренко, Елизаветы Туктамышевой, журнал Maxim.

Источник: «Р-Спорт»
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Комментарии (8)
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slavа0508
1679405012
Дебильное выражение самые красивые ... кто это определил что самые красивые ???Красивые . симпотные да . но самые . кто его знает ...
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Sergicious
1679405522
С лица не воду пить.
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Seamus
1679407816
Очень субъективно. Дело вкуса. Как по мне, гандболистка Вяхирева и кёрлингистка Сидорова более красивые.
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egor tikhonov
1679408666
в России невозможно составить рейтинг самых красивых. Красоток у нас валом)
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Fialet
1679419874
Есть в спорте девки красивее. Например в прошлом году кёрлинг как то смотрел. Загитова на третьей фотке уйобищна в панталонах, Мельникова и Гончаренко вообще не в моём вкусе, Тухламышева противна.
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