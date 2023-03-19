Дебилы , это ОБРАЗ, Классика.
В фигурном катании редко макси увидишь и ноги задирают постоянно, блин одни развратницы.
Российская фигуристка Алина Загитова накануне выступила на турнире шоу-программ в Москве. Девушка вышла на лед в образе американской актрисы Мэрилин Монро (1926-1962).
Загитова каталась под песни I Wanna Be Loved by You, а также Diamonds Are a Girl’s Best Friend.
Во время проката Загитова сделала аллюзию на знаменитое фото Монро с задранным платьем. Алина тоже подняла его до пояса.
- Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.
Скриншоты трансляции на сайте Первого канала.
Фото: Global Look Press.
Фото: РИА Новости.