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  • Алина Загитова задрала платье, выступив в образе Мэрилин Монро

Алина Загитова задрала платье, выступив в образе Мэрилин Монро

19 марта 2023, 01:08
6

Российская фигуристка Алина Загитова накануне выступила на турнире шоу-программ в Москве. Девушка вышла на лед в образе американской актрисы Мэрилин Монро (1926-1962).

Загитова каталась под песни I Wanna Be Loved by You, а также Diamonds Are a Girl’s Best Friend.

Во время проката Загитова сделала аллюзию на знаменитое фото Монро с задранным платьем. Алина тоже подняла его до пояса.

  • Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.

Скриншоты трансляции на сайте Первого канала.

Фото: Global Look Press.

Фото: РИА Новости.

Источник: «Бомбардир»
Оффтоп
Комментарии (6)
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Rabinovi_ch
1679203003
Как мы без этой новости жили, черт его знает. Спасибо футбольному сайту, что показали, как Загитова платье задрала!
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serglider
1679204158
Девченка явно хочет замуж! Показала, так сказать, товар лицом)))
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baggio80
1679204878
Вы только Дзюбе не показываете ))))
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Аид666
1679210306
казалось бы - причем тут ФУТБОЛ?
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Axe111
1679216581
Ммм ФУТБОЛ
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Pro101
1679226125
Нужно больше оффтопа! Про рост биткоина ещё хочу почитать на футбольном ресурсе, давайте все в кучу, чтобы на другие сайты не заходить :D
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