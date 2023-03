Российская фигуристка Алина Загитова накануне выступила на турнире шоу-программ в Москве. Девушка вышла на лед в образе американской актрисы Мэрилин Монро (1926-1962).

Загитова каталась под песни I Wanna Be Loved by You, а также Diamonds Are a Girl’s Best Friend.

Во время проката Загитова сделала аллюзию на знаменитое фото Монро с задранным платьем. Алина тоже подняла его до пояса.

Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.

Скриншоты трансляции на сайте Первого канала.

Фото: Global Look Press.

Фото: РИА Новости.