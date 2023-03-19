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    Алина Загитова задрала платье, выступив в образе Мэрилин Монро

    Российская фигуристка Алина Загитова накануне выступила на турнире шоу-программ в Москве. Девушка вышла на лед в образе американской актрисы Мэрилин Монро (1926-1962).

    Загитова каталась под песни I Wanna Be Loved by You, а также Diamonds Are a Girl’s Best Friend.

    Во время проката Загитова сделала аллюзию на знаменитое фото Монро с задранным платьем. Алина тоже подняла его до пояса.

    • Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.

    Скриншоты трансляции на сайте Первого канала.

    Фото: Global Look Press.

    Фото: РИА Новости.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13717

      Алексей З 4 минуты назад

      Дебилы , это ОБРАЗ, Классика.
      В фигурном катании редко макси увидишь и ноги задирают постоянно, блин одни развратницы.

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      Рейтинг: +19

      baggio80 18 минут назад

      Вы только Дзюбе не показываете ))))

      0
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      Рейтинг: +2497

      serglider 30 минут назад

      Девченка явно хочет замуж! Показала, так сказать, товар лицом)))

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      Рейтинг: +913

      Rabinovi_ch 49 минут назад

      Как мы без этой новости жили, черт его знает.

      Спасибо футбольному сайту, что показали, как Загитова платье задрала!

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