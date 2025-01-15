«Ахмат» подписал чемпиона Казахстана

«Ахмат» объявил о трансфере вратаря «Кайрата» Вадима Ульянова.

«Ульянов подписал контракт с «Ахматом», рассчитанный до конца сезона. После завершения текущего чемпионата грозненский клуб имеет опцию продления договора с игроком сроком на три года», – написали грозненцы.