«Ахмат» подписал чемпиона Казахстана

«Ахмат» объявил о трансфере вратаря «Кайрата» Вадима Ульянова.
«Ульянов подписал контракт с «Ахматом», рассчитанный до конца сезона. После завершения текущего чемпионата грозненский клуб имеет опцию продления договора с игроком сроком на три года», – написали грозненцы.
- В минувшем сезоне россиянин помог «Кайрату» выиграть чемпионат Казахстана.
- В 2024 году Ульянов сыграл за «Кайрат» 22 матча, пропустил 19 голов, провел 8 встреч на ноль.
- Вадим станет заменой в «Ахмате» уходящему в «Шинник» Михаилу Опарину.