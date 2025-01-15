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    «Ахмат» подписал чемпиона Казахстана

    «Ахмат» объявил о трансфере вратаря «Кайрата» Вадима Ульянова.

    «Ульянов подписал контракт с «Ахматом», рассчитанный до конца сезона. После завершения текущего чемпионата грозненский клуб имеет опцию продления договора с игроком сроком на три года», – написали грозненцы.

    • В минувшем сезоне россиянин помог «Кайрату» выиграть чемпионат Казахстана.
    • В 2024 году Ульянов сыграл за «Кайрат» 22 матча, пропустил 19 голов, провел 8 встреч на ноль.
    • Вадим станет заменой в «Ахмате» уходящему в «Шинник» Михаилу Опарину.

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    Источник: телеграм-канал «Ахмата»

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    15.01.2025 15:29
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    Комментарии (8)
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    Алим Терек
    1736945476
    На очереди подписание Ислама Чеснокова
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    subbotaspartak
    1736952244
    «Ахмат» подписал чемпиона... так было бы приличней.
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