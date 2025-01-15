В «Зените» прокомментировали переход Сорокина в «Спартак»

Начальник отдела индивидуальной подготовки «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о переходе нападающего Ивана Сорокина в «Спартак».

«Решение об уходе в «Спартак» принял сам Сорокин. С ним были готовы продлить соглашение, и на него была надежда, но он выбрал себе другой путь. Мы в академии «Зенита» никого не держим.

У Сорокина есть потенциал, но не скажу, что он был на ведущих ролях в своей команде. Он появлялся в основном составе в большей степени во второй части сезона, в первой – меньше. Было видно, что парень прибавляет. Всe будет зависеть только от него. Но в команде, из которой он ушeл, есть более талантливые игроки», – сказал Радченко.