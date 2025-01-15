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    В «Зените» прокомментировали переход Сорокина в «Спартак»

    Начальник отдела индивидуальной подготовки «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о переходе нападающего Ивана Сорокина в «Спартак».

    «Решение об уходе в «Спартак» принял сам Сорокин. С ним были готовы продлить соглашение, и на него была надежда, но он выбрал себе другой путь. Мы в академии «Зенита» никого не держим.

    У Сорокина есть потенциал, но не скажу, что он был на ведущих ролях в своей команде. Он появлялся в основном составе в большей степени во второй части сезона, в первой – меньше. Было видно, что парень прибавляет. Всe будет зависеть только от него. Но в команде, из которой он ушeл, есть более талантливые игроки», – сказал Радченко.

    • «Спартак» приобрел Сорокина за 2,5 миллиона рублей. Форвард подписал с красно-белыми договор на 2 года.
    • В прошлом сезоне ЮФЛ U16 Сорокин провел 27 матчей, забил 6 голов, отдал 7 передач.

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.01.2025 14:32
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    Комментарии (17)
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    acor94
    1736941001
    Ну как не обосрать своего же...
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    Литейный 4 (returned)
    1736943566
    Не дотягивает до класса Зенита. Ему попроще и помельче надо. Что то вроде спартака. Гыгыгы
    Ответить
    ...уефан
    1736944821
    ...был, когда-то уже Сорокин в составе Спартака и не на последних ролях. Давно это было)... Пожелаем и этому Сорокину стать спартаковцем...
    Ответить
    andr45
    1736946150
    «Мы в академии «Zenitе» никого не держим.» И в клубе не держат. Только гнобят русских парней(
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    Борис34684
    1736946154
    Не понятно зачем так поступать, не смогли удержать значит надо в обязательном порядке обосрать.
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    Skull_Boy
    1736946567
    Да хватит врать и для вас уже давно второсортные черныши стали дороже наших пацанов, хотя кто-то первым кричал, что не допустят мазут в команде
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    subbotaspartak
    1736947758
    Баклан на сене... не --- на Неве...
    Ответить
    шахта Заполярная
    1736954903
    Похоже у парня есть талант, раз так болотные встрепенулись, сейчас обливать начнут.
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    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1736977134
    Прежде чем рассуждать Радченко, неплохо было определиться- хороший игрок, стал прибавлять или так себе. Какие возлагали надежды, если десять из одиннадцати футболистов, иностранцы.
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