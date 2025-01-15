«Местный разлив»: Червиченко уничижительно высказался об Угальде

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не верит в перспективы форварда команды Манфреда Угальде.

«Угальде даже 30 миллионов евро не стоит. Манфред – это такой местный разлив. Никто его никуда не возьмет. Его даже за 13 миллионов не купят – за ту сумму, за которую покупал «Спартак», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.