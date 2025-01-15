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    • «Местный разлив»: Червиченко уничижительно высказался об Угальде

    «Местный разлив»: Червиченко уничижительно высказался об Угальде

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не верит в перспективы форварда команды Манфреда Угальде.

    «Угальде даже 30 миллионов евро не стоит. Манфред – это такой местный разлив. Никто его никуда не возьмет. Его даже за 13 миллионов не купят – за ту сумму, за которую покупал «Спартак», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    • Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
    • Его рыночная цена – 15 миллионов евро.
    • Сообщалось, что за костариканцем следят 11 клубов АПЛ. Также им предметно интересуется «ПСЖ».

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.01.2025 13:32
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    Комментарии (20)
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    Литейный 4 (returned)
    1736937835
    Случайно выстрелила поленица. Ему красная цена трёшка, да и то в базарный день. Гыгыгы
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    TIMOTHY
    1736940077
    Так нормальные болельщики это знали, что спам купил хлам в три дорого) судьи помогли и вратари ,забить этому неликвиду несколько голов! А вот почему помогли тут вопрос и размышления !!
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    ...уефан
    1736940092
    ...если, такие "спецы", как Червь, дают такие оценки, значит с игроком всё тип-топ. Хуже, когда они нахваливать начнут...
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    VVM1964
    1736944937
    А вот и местный клоун своё слово сказал !!! )...
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    k611
    1736945001
    А он хоть раз сказал что то хорошее про Спартак. Его спрашивают только когда надо какую нибудь гадость про клуб сказать. Адекватности в его высказываниях никогда не было.
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    Спартачище
    1736968161
    Мнение болотной жабы и то интереснее, чем червя Пусть кукарекает на потеху народу
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