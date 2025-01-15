Червиченко дал рецепт конкурентам «Спартака», как «зачехлить» Угальде и Барко

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко знает, как остановить игроков команды Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко.

«Если кого-то надо «зачехлить», есть масса способов. Просишь игроков своей команды организовать стычку – и по красной карточке. И Барко поехал на четыре матча отдыхать. Потом растренированный вышел.

Потом так же ловишь Угальде, этих горячих парней», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.