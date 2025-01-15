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    • Червиченко дал рецепт конкурентам «Спартака», как «зачехлить» Угальде и Барко

    Червиченко дал рецепт конкурентам «Спартака», как «зачехлить» Угальде и Барко

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко знает, как остановить игроков команды Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко.

    «Если кого-то надо «зачехлить», есть масса способов. Просишь игроков своей команды организовать стычку – и по красной карточке. И Барко поехал на четыре матча отдыхать. Потом растренированный вышел.

    Потом так же ловишь Угальде, этих горячих парней», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    • Угальде – лучший бомбардир сезона РПЛ (15 голов).
    • Барко куплен летом у «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.01.2025 16:08
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    Комментарии (31)
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    serhio80
    1736956829
    Зачехляться папе червя нужно было, но что уж теперь) получился дебил)
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    ivany4
    1736958529
    У червя, наковырявшего свое бабло в 90-х, умных мыслей быть не может!)) Но в футболе есть аксиома. Если тренер грамотный, и видит, что за игроком идет "охота", выходит из этой ситуации различными путями. Либо разрешает игроку подставиться "под травму", если у него хорошее здоровье. Либо дает команду убрать "охотника", ну или просто убирает игрока и переходит на другую схему игры.
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    sochi-2013
    1736959964
    Обиженка!
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    aitimokhin
    1736976090
    Этого выродка кто-то ещё слушает?
    Ответить
    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1736977711
    От гниды других советов и не жди. Но ответка может прийти в тот же тур или немногим позже, причём может так случится, что травмы обидчиков, выйдут намного дороже удалений.
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    Сергей-Фахрудинов-vkontak
    1737016353
    Всегда знал, что Червиченко гондон, но чтобы
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    Сергей-Фахрудинов-vkontak
    1737016641
    Удивляет лишь только одно.... Как этому деятелю от футбола не порвали очко?!
    Ответить
    Сергей-Фахрудинов-vkontak
    1737016733
    А про советы.... Лучше маме своей совет от простуды.....
    Ответить
    Sergey-Ovodkov-google
    1737027834
    А думал скажет что то умное,но от этого эксперта умных слов не услышишь.
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    Серый212918
    1737028268
    Хоть я и из заклятых, но за такое публичное заявление под статью подводить нужно.
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