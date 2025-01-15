Мостовой объяснил прогресс «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о выступлениях красно-белых в нынешнем сезоне.

– Сейчас болельщики «Спартака» возлагают большие надежды на Станковича. У команды виден рисунок игры, футболисты действуют с азартом. Чувствуется, что команда способна чего-то добиться. Такого давно не было.

– За счет чего удалось добиться прогресса?

– Увольнение из клуба некомпетентных людей. Сейчас Станковича уважают, потому что у него есть большой игровой опыт, его знают футболисты. А за что игрокам «Спартака» было уважать скаутов Гильермо Абаскаля и Доменико Тедеско?