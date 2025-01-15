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    Мостовой объяснил прогресс «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о выступлениях красно-белых в нынешнем сезоне.

    – Сейчас болельщики «Спартака» возлагают большие надежды на Станковича. У команды виден рисунок игры, футболисты действуют с азартом. Чувствуется, что команда способна чего-то добиться. Такого давно не было.

    – За счет чего удалось добиться прогресса?

    – Увольнение из клуба некомпетентных людей. Сейчас Станковича уважают, потому что у него есть большой игровой опыт, его знают футболисты. А за что игрокам «Спартака» было уважать скаутов Гильермо Абаскаля и Доменико Тедеско?

    • «Спартак» занимает в РПЛ 3-е место после 18 туров с 37 очками. Отставание от лидера составляет 2 балла.
    • Перед перерывом красно-белые одержали 6 побед подряд в чемпионате.
    • Деян Станкович возглавил «Спартак» в прошлом межсезонье.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.01.2025 13:07
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    Комментарии (7)
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    FROLL007
    1736936568
    Чем Станкович лучше Абаскаля? Ничем. Несколько игр более менее и всё. Весной сядут на своё 6 место.
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    Литейный 4 (returned)
    1736937232
    Случайно так получилось. Гыгыгы
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    R_a_i_n
    1736941341
    Тедеско классный тренер. Как ни крути.
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