Мостовой объяснил прогресс «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о выступлениях красно-белых в нынешнем сезоне.
– Сейчас болельщики «Спартака» возлагают большие надежды на Станковича. У команды виден рисунок игры, футболисты действуют с азартом. Чувствуется, что команда способна чего-то добиться. Такого давно не было.
– За счет чего удалось добиться прогресса?
– Увольнение из клуба некомпетентных людей. Сейчас Станковича уважают, потому что у него есть большой игровой опыт, его знают футболисты. А за что игрокам «Спартака» было уважать скаутов Гильермо Абаскаля и Доменико Тедеско?
- «Спартак» занимает в РПЛ 3-е место после 18 туров с 37 очками. Отставание от лидера составляет 2 балла.
- Перед перерывом красно-белые одержали 6 побед подряд в чемпионате.
- Деян Станкович возглавил «Спартак» в прошлом межсезонье.