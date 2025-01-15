Петржела: «99% российских игроков никогда не заинтересуют европейские клубы»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что 99% российских футболистов не интересны европейским клубам.

«Европейское скауты мало следят за рынком футболистов из России. 99% российских игроков никогда не заинтересуют европейские клубы. Лишь единицы могут рассчитывать на карьеру в Европе.

Миранчук, Головин, Захарян – это обычные игроки, которых в Европе много. А чтобы попасть в топ-клуб, надо быть талантом уровня Аршавина. Но такие рождаются раз в 30 лет», – считает Петржела.