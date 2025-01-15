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    • Петржела: «99% российских игроков никогда не заинтересуют европейские клубы»

    Петржела: «99% российских игроков никогда не заинтересуют европейские клубы»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что 99% российских футболистов не интересны европейским клубам.

    «Европейское скауты мало следят за рынком футболистов из России. 99% российских игроков никогда не заинтересуют европейские клубы. Лишь единицы могут рассчитывать на карьеру в Европе.

    Миранчук, Головин, Захарян – это обычные игроки, которых в Европе много. А чтобы попасть в топ-клуб, надо быть талантом уровня Аршавина. Но такие рождаются раз в 30 лет», – считает Петржела.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.01.2025 14:25
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    Комментарии (4)
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    Bozigit
    1736947471
    Жириновский ты наш)
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    subbotaspartak
    1736947920
    Если посчитать один процент от общего количества наших футболистов - мы заполоним всю Гейропу
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    Skull_Boy
    1736948135
    Прямо как твои пшеки, где либо играют за подвал и смысла в переходе нет, либо танцуют на лавке и играют по большим праздникам, и единственные кто регулярно играют, если не брать вратарей, это Соучек и Черны
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