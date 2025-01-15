Роналду станет совладельцем «Аль-Насра» с зарплатой в 183 миллиона евро

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду станет совладельцем клуба. Он предварительно согласовал продление контракта с риядцами до 2026 года.

По условиям нового соглашения, форвард получит долю владения клубом в размере 5%. Отмечается, что зарплата Роналду составит 183 миллиона евро за сезон – больше всех среди футболистов мира. Он будет зарабатывать примерно 550 тысяч евро в день.