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    • Роналду станет совладельцем «Аль-Насра» с зарплатой в 183 миллиона евро

    Роналду станет совладельцем «Аль-Насра» с зарплатой в 183 миллиона евро

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду станет совладельцем клуба. Он предварительно согласовал продление контракта с риядцами до 2026 года.

    По условиям нового соглашения, форвард получит долю владения клубом в размере 5%. Отмечается, что зарплата Роналду составит 183 миллиона евро за сезон – больше всех среди футболистов мира. Он будет зарабатывать примерно 550 тысяч евро в день.

    • Действующее соглашение португальца и «Аль-Насра» рассчитано до завершения этого сезона.
    • В нынешнем сезоне Роналду провел за саудовский клуб 20 матчей, забил 17 голов, отдал 3 передачи.

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    Источник: Marca

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    15.01.2025 13:32
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    Комментарии (5)
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    Plyash
    1736938289
    Да уж,классный у тебя управляющий твоими делами.Остаётся только внимательно контролировать,доверять и не жадничать.Удачи тебе,Криш.
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    Bozigit
    1736947438
    Отлично. И конфетку съел и в дерме не испачкался)
    Ответить
    Имя и на этом сайте
    1736962477
    Он будет зарабатывать примерно 550 тысяч евро в день====== Что должен сделать футболист для этого...Много чего...Для начала хотя бы это-- -----"Криштиану Роналду сейчас является мировым рекордсменом по числу голов на уровне сборных.- 133 гола " -----Криштиану Роналду сейчас является лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов --140 голов.
    Ответить
    Имя и на этом сайте
    1736962496
    Он будет зарабатывать примерно 550 тысяч евро в день====== Что должен сделать футболист для этого...Много чего...Для начала хотя бы это-- -----"Криштиану Роналду сейчас является мировым рекордсменом по числу голов на уровне сборных.- 133 гола " -----Криштиану Роналду сейчас является лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов --140 голов.
    Ответить
    миша-мишин-google
    1736988764
    Горжусь, что современник его и Месси
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