Замена Винисиуса в матче с «Барселоной» вызвала недоумение в окружении игрока

Решение главного тренера «Реала» Карло Анчелотти заменить вингера команды Винисиуса на 76-й минуте матча Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:5) вызвало недоумение в мадридском клубе и в окружении футболиста.

У них есть ощущение, что таким образом тренер решил выделить игрока в этот вечер. Отмечается, что замена создает напряжение в отношениях между вингером и клубом, Винисиус видит, что он не неприкосновенен.