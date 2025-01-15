Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Замена Винисиуса в матче с «Барселоной» вызвала недоумение в окружении игрока

    Замена Винисиуса в матче с «Барселоной» вызвала недоумение в окружении игрока

    Решение главного тренера «Реала» Карло Анчелотти заменить вингера команды Винисиуса на 76-й минуте матча Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:5) вызвало недоумение в мадридском клубе и в окружении футболиста.

    У них есть ощущение, что таким образом тренер решил выделить игрока в этот вечер. Отмечается, что замена создает напряжение в отношениях между вингером и клубом, Винисиус видит, что он не неприкосновенен.

    • Винисиус отметился голевой передачей в том матче.
    • В этом сезоне 24-летний бразилец сыграл за «Реал» в 24 матчах, забил 13 голов, отдал 10 передач.

    Новости по теме
    Сексапильная американская футболистка взорвала соцсети: ее лайкают Винисиус, Лингард, Бабел 12
    Глава саудовской лиги – о трансфере Винисиуса: «Это вопрос времени» 2
    В Испании рассмотрели апелляцию «Реала» по дисквалификации Винисиуса 2
    Источник: As

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2025 14:01
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1736940493
    ..."недоумение в окружении Винисиуса" Написали бы - "в свите Винисиуса "...
    Ответить
    FRZZ
    1736947883
    Вызывает недоумение то что, Винисиус взомнил себя неприкосновенным...
    Ответить
    Skull_Boy
    1736948378
    Мастер игры только против карликов, а на практике нет никого толку, только понты
    Ответить
    Vert255
    1736990831
    А кто он такой,чтобы его не менять...богом себя возобнил,клоун
    Ответить
    mrgrox
    1737002760
    Чмошник редкостный. Даже престарелый Бензема и Рунальду были бы куда полезнее Мбапа и уголька.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 