Фигуристка Щербакова объяснила, почему стала болеть за «Спартак»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова посетила ответный матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (4:2).

После окончания игры она рассказала, почему стала болеть за спартаковцев.

– Очень понравилось. Давно не была на футболе. Позвал «Спартак», рада, что появилась возможность. Рады победе «Спартака».

Сегодня была на игре с сестрой, она смотрела матчи чемпионата мира. Рассказывала мне, объясняла.

– Почему за «Спартак» стали болеть?

– Они стали звать на матчи. Так получилось. С победой, «Спартак».

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