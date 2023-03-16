Обаятельная гимнастка Мельникова – фанатка «Спартака»: как она начала болеть за клуб?

Российская гимнастка Ангелина Мельникова на этой неделе посетила кубковый матч «Спартака» и «Урала» (1:1). Она выполнила первый символический удар по мячу, а после этого выложила яркие кадры своего похода на «Открытие Арену».

После этого она рассказала, как начала болеть за москвичей.

«Почему я болею за «Спартак»? Когда я впервые пришла на матч «Спартака», меня впечатлила дружественная атмосфера и девиз «Один за всех и все за одного». Тут везде присутствует атмосфера сплоченности. Я начала ходить на стадион с осени прошлого года», – сообщила уроженка Воронежа.

Мельникова добилась серьезных успехов на профессиональном поприще. Главная ее награда – золото Олимпиады в Токио (2021 год) в командном первенстве. В том же году россиянка стала абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье.

Участвовала Мельникова и в бразильской Олимпиаде (2016 год), где стала серебряной призеркой в команде. За это она получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. В том же году девушка стала заслуженным мастером спорта России.

Сейчас в связи с отстранением российских гимнастов Мельниковой приходится соревноваться только внутри страны. На этом фоне она недавно пожаловалась в телеграм-посте на недостаток интереса и мотивации.

Помимо гимнастики 22-летняя девушка активно ведет социальные сети, где рассказывает поклонникам о своей жизни и выкладывает сочные кадры.

В 2021 году Мельникова стала почетным гражданином Воронежа.

Фото: социальные сети Ангелины Мельниковой.