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    Обаятельная гимнастка Мельникова – фанатка «Спартака»: как она начала болеть за клуб?

    Российская гимнастка Ангелина Мельникова на этой неделе посетила кубковый матч «Спартака» и «Урала» (1:1). Она выполнила первый символический удар по мячу, а после этого выложила яркие кадры своего похода на «Открытие Арену».

    После этого она рассказала, как начала болеть за москвичей.

    «Почему я болею за «Спартак»? Когда я впервые пришла на матч «Спартака», меня впечатлила дружественная атмосфера и девиз «Один за всех и все за одного». Тут везде присутствует атмосфера сплоченности. Я начала ходить на стадион с осени прошлого года», – сообщила уроженка Воронежа.

    Мельникова добилась серьезных успехов на профессиональном поприще. Главная ее награда – золото Олимпиады в Токио (2021 год) в командном первенстве. В том же году россиянка стала абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье.

    Участвовала Мельникова и в бразильской Олимпиаде (2016 год), где стала серебряной призеркой в команде. За это она получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. В том же году девушка стала заслуженным мастером спорта России.

    Сейчас в связи с отстранением российских гимнастов Мельниковой приходится соревноваться только внутри страны. На этом фоне она недавно пожаловалась в телеграм-посте на недостаток интереса и мотивации.

    Помимо гимнастики 22-летняя девушка активно ведет социальные сети, где рассказывает поклонникам о своей жизни и выкладывает сочные кадры.

    В 2021 году Мельникова стала почетным гражданином Воронежа.

    Фото: социальные сети Ангелины Мельниковой.

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.03.2023 13:54
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