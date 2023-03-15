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    Какой вы футболист?

    Гимнастка Мельникова выложила яркие фото участия в матче «Спартака»

    Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова накануне посетила кубковый матч «Спартак»«Урал» (1:1). Она выполнила первый символический удар по мячу.

    Уроженка Воронежа болеет за московский клуб.

    • Мельникова взяла золото Олимпиады в 2021 году.
    • В том же году девушка стала абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье.
    • В связи с отстранением России Мельникова сейчас участвует в соревнованиях внутри страны.

    Источник: телеграм-канал Ангелины Мельниковой

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    15.03.2023 09:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 14 часов назад

      Админ выложи фотку, хотябы 1 раз, девушки, которую хочется без бутылки.
      Короче, вставай на лыжи.
      :)))

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      Рейтинг: +93

      =Cпapтак= > Питерский князь 14 часов назад

      она добилась многое.а ты в в этой жизни чего добился давай расскажи

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > =Cпapтак= 14 часов назад

      Она добилась МНОГОЕ?
      Ты на рынке картошкой торгуешь?
      А добился побольше, чем ты и она!

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      Рейтинг: +21260

      Persona_non_Grata > =Cпapтак= 13 часов назад

      Ты что ! - он же князь, изволь обраться - "выше высочество" и не забудь, что в соседях у него (по палате) Наполеон, Ленин и еще один "палковводец" )))

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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа > Persona_non_Grata 12 часов назад

      По моему его соседи дождевые черви...
      Ассоциации князь, грязь, мразь...

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 8 часов назад

      гомосеко...азь

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