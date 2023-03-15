Гимнастка Мельникова выложила яркие фото участия в матче «Спартака»

Админ выложи фотку, хотябы 1 раз, девушки, которую хочется без бутылки.
Короче, вставай на лыжи.
:)))
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова накануне посетила кубковый матч «Спартак» – «Урал» (1:1). Она выполнила первый символический удар по мячу.
Уроженка Воронежа болеет за московский клуб.
- Мельникова взяла золото Олимпиады в 2021 году.
- В том же году девушка стала абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье.
- В связи с отстранением России Мельникова сейчас участвует в соревнованиях внутри страны.