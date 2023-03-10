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    Евгения Медведева – болельщица «Динамо» и одна из самых красивых фигуристок планеты

    Фигуристка Евгения Медведева очень заметна в последнее время. Особенно это связано с футболом – она часто мелькает рядом с «Динамо». Например, она обещает совместные проекты с клубом в ближайшее время. И открыто говорит о болении за «Динамо». Уже сказала, что с Щербаковой, которая за «Спартак», появились общие темы. Про перспективы «Динамо» Медведева говорит следующее:

    «Это сложный пока что вопрос для меня. Я не буду врать и говорить, что активно слежу за играми конкурентов.

    Понимаю, что, скорее всего, чемпионство в этом сезоне завоевать будет очень сложно. Но как минимум за бронзу наш клуб точно должен бороться, а там как пойдет.

    У «Динамо» очень молодая команда. Я думаю, что в ближайшие 5-10 лет это будет лидер российского футбола. Я вижу, что у них есть стратегия развития. Они вкладываются в инфраструктуру, в молодежь. Дай бог, еврокубки нам вернут, и «Динамо» еще пошумит в Лиге чемпионов».

    Фото: соцсети Евгении Медведевой

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.03.2023 02:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1679

      Fialet 10 марта, 11:35

      А чего трусы приспускает, тоже озабоченная проститутка?

      0
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      Рейтинг: +11467

      alp 10 марта, 09:57

      жопой обязательно светить?

      1
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      Рейтинг: +1292

      каа 10 марта, 09:47

      болельщица Динамо - понятно... но одна из самых !!! красивых ...явный перебор
      симпатичная девушка .... только и всего

      2
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      Рейтинг: +7959

      FanatSerj 10 марта, 09:27

      Шикарная

      1
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      Рейтинг: +797

      rac531 10 марта, 09:00

      А почему нет фотографий в неглиже?)
      Да и оголенный Дзюба сзади был бы кстати)))

      0
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      Рейтинг: +392

      Romeo 123 10 марта, 04:03

      На вкус и цвет товарищей нет

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