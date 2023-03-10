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  • Евгения Медведева – болельщица «Динамо» и одна из самых красивых фигуристок планеты

Евгения Медведева – болельщица «Динамо» и одна из самых красивых фигуристок планеты

10 марта 2023, 02:00
5

Фигуристка Евгения Медведева очень заметна в последнее время. Особенно это связано с футболом – она часто мелькает рядом с «Динамо». Например, она обещает совместные проекты с клубом в ближайшее время. И открыто говорит о болении за «Динамо». Уже сказала, что с Щербаковой, которая за «Спартак», появились общие темы. Про перспективы «Динамо» Медведева говорит следующее:

«Это сложный пока что вопрос для меня. Я не буду врать и говорить, что активно слежу за играми конкурентов.

Понимаю, что, скорее всего, чемпионство в этом сезоне завоевать будет очень сложно. Но как минимум за бронзу наш клуб точно должен бороться, а там как пойдет.

У «Динамо» очень молодая команда. Я думаю, что в ближайшие 5-10 лет это будет лидер российского футбола. Я вижу, что у них есть стратегия развития. Они вкладываются в инфраструктуру, в молодежь. Дай бог, еврокубки нам вернут, и «Динамо» еще пошумит в Лиге чемпионов».

Фото: соцсети Евгении Медведевой

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Красивый футбол Динамо
Комментарии (5)
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Romeo 123
1678410217
На вкус и цвет товарищей нет
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FanatSerj
1678429667
Шикарная
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каа
1678430840
болельщица Динамо - понятно... но одна из самых !!! красивых ...явный перебор симпатичная девушка .... только и всего
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alp
1678431446
жопой обязательно светить?
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Fialet
1678437359
А чего трусы приспускает, тоже озабоченная проститутка?
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