Летиция – прелестнейшая жена русского бразильца из «Зенита» Малкома

Малком – один из самых счастливых игроков РПЛ на данный момент. Во-первых, у него все получается на поле: в первом матче после рестарта РПЛ он оформил дубль и вышел лидеры гонки бомбардиров. Во-вторых, все происходило на глазах важнейших для него детей: в Питер на его день рождения приехали 12 родственников, которые посетят матч с «Пари НН» и еще одну встречу «Зенита».

В-третьих, Малком скоро станет отцом. Про это Малком говорит: «Семья – это все, что у меня есть. Мы ожидаем пополнения в мае. Должен родиться сын. Планируем назвать его Габриэль – это имя архангела. Моя подруга весной будет в России? Нет. Она будет в Бразилии. Надеюсь, смогу выпросить себе несколько дней выходных, чтобы поприсутствовать на родах. Жду с нетерпением. Это, возможно, самая большая мечта в жизни – стать отцом».

Жену Малкома зовут Летиция. Она всегда рядом с ним и помогает в сложнейшие минуты.

Фото: соцсети Летиции Перейры

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