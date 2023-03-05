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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Летиция – прелестнейшая жена русского бразильца из «Зенита» Малкома

    Малком – один из самых счастливых игроков РПЛ на данный момент. Во-первых, у него все получается на поле: в первом матче после рестарта РПЛ он оформил дубль и вышел лидеры гонки бомбардиров. Во-вторых, все происходило на глазах важнейших для него детей: в Питер на его день рождения приехали 12 родственников, которые посетят матч с «Пари НН» и еще одну встречу «Зенита».

    В-третьих, Малком скоро станет отцом. Про это Малком говорит: «Семья – это все, что у меня есть. Мы ожидаем пополнения в мае. Должен родиться сын. Планируем назвать его Габриэль – это имя архангела. Моя подруга весной будет в России? Нет. Она будет в Бразилии. Надеюсь, смогу выпросить себе несколько дней выходных, чтобы поприсутствовать на родах. Жду с нетерпением. Это, возможно, самая большая мечта в жизни – стать отцом».

    Жену Малкома зовут Летиция. Она всегда рядом с ним и помогает в сложнейшие минуты.

    Фото: соцсети Летиции Перейры

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.03.2023 22:00
    Комментарии27
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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 14 марта, 10:40

      в каком месте Малком стал русским? заголовок - шляпа какая то...

      0
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      Рейтинг: +67524

      portero 6 марта, 22:16

      Хоооший взгляд!!!! Ну и остальное.

      По фигуре и сестра Неймара шикарно выглядит, но глаза бл.ядские....

      1
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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. 6 марта, 11:07

      Епрст уже сутки ее тут крутите

      1
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 6 марта, 09:22

      Симпатичная бабёнка.

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      Рейтинг: +201

      ЗаЖиМ 5 марта, 19:40

      Вышла замуж на иностранного борца за мир!

      1
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol > ЗаЖиМ 6 марта, 09:23

      Она же латиноска, разве не видно?

      0
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      Рейтинг: +2066

      jek718875 5 марта, 16:36

      Лучшая из всех жён футболистов, которые были на Бомбардире

      5
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > jek718875 5 марта, 19:47

      Думаю, мужья жен, оцененных тобой будут не согласны - и это весомее )))

      2
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      Рейтинг: +2066

      jek718875 > VVM1964 5 марта, 21:47

      Лучшая для меня

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      Рейтинг: +2267

      alefreddy > jek718875 11 марта, 19:02

      согласен нет какой то распущенности

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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 5 марта, 16:22

      Малком хоть гимн выучил? Может ,что то по русски может сказать? А вот Промес могет

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol > алдан2014 6 марта, 09:23

      Сам-то гимн знаешь?

      1
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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 5 марта, 16:14

      ммм на иностранке женат ))))

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > г.Онега 5 марта, 19:49

      Иноагент не иначе !!! ))

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      Рейтинг: +17576

      NewLife 5 марта, 16:13

      Симпатюля.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 5 марта, 16:07

      Да, бабца классная.

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