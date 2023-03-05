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  • Летиция – прелестнейшая жена русского бразильца из «Зенита» Малкома

Летиция – прелестнейшая жена русского бразильца из «Зенита» Малкома

5 марта 2023, 22:00
23

Малком – один из самых счастливых игроков РПЛ на данный момент. Во-первых, у него все получается на поле: в первом матче после рестарта РПЛ он оформил дубль и вышел лидеры гонки бомбардиров. Во-вторых, все происходило на глазах важнейших для него детей: в Питер на его день рождения приехали 12 родственников, которые посетят матч с «Пари НН» и еще одну встречу «Зенита».

В-третьих, Малком скоро станет отцом. Про это Малком говорит: «Семья – это все, что у меня есть. Мы ожидаем пополнения в мае. Должен родиться сын. Планируем назвать его Габриэль – это имя архангела. Моя подруга весной будет в России? Нет. Она будет в Бразилии. Надеюсь, смогу выпросить себе несколько дней выходных, чтобы поприсутствовать на родах. Жду с нетерпением. Это, возможно, самая большая мечта в жизни – стать отцом».

Жену Малкома зовут Летиция. Она всегда рядом с ним и помогает в сложнейшие минуты.

Фото: соцсети Летиции Перейры

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Красивый футбол Зенит Малком
Комментарии (23)
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NewLife
1678018252
Летиция Малкому: забей мне гол. Малком Летиции: подуй в свисток, и игра начнется))
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Красногорск_Фан
1678018288
Хороша! Не удивительно что у него все хорошо с результативностью. Такая мотивирует ))))))
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Fialet
1678021666
Да, бабца классная.
Ответить
NewLife
1678021983
Симпатюля.
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алдан2014
1678022553
Малком хоть гимн выучил? Может ,что то по русски может сказать? А вот Промес могет
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jek718875
1678023386
Лучшая из всех жён футболистов, которые были на Бомбардире
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ЗаЖиМ
1678034415
Вышла замуж на иностранного борца за мир!
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Александр.Т.
1678090061
Епрст уже сутки ее тут крутите
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portero
1678130161
Хоооший взгляд!!!! Ну и остальное. По фигуре и сестра Неймара шикарно выглядит, но глаза бл.ядские....
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SPACE TRUCKIN
1678779622
в каком месте Малком стал русским? заголовок - шляпа какая то...
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