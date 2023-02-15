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  • Знойная красотка Пилар Рубио – жена самого звездного защитника в истории футбола

Знойная красотка Пилар Рубио – жена самого звездного защитника в истории футбола

15 февраля 2023, 01:45
5

«Я не представляю свою жизнь без Пилар. Она моя звезда, моя душа и главная мотивация» – Серхио Рамос обычно немногословен в интервью. Но эти теплые слова посвятил своей жене Пилар Рубио. Медиа связывали Рамоса с множеством женщин, но по факту он долгое время верен одной – Рубио.

Пилар Рубио – испанская телеведущая и модель. Она признавалась мисс мира некоторыми испанскими журналами, а после переезда в Париж запустила карьеру блогера.

Что еще Рамос говорит о жене: «Она – главная в нашей семье. Летом мы с «ПСЖ» уехали на сбор, а когда вернулся домой, то не узнал ее: она полностью оформила его, заставила и наполнила любовью. То же самое и с моей жизнью».

Фото: соцсети Пилар Рубио

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Красивый футбол Бавария ПСЖ ПСЖ Рамос Серхио
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1676389718
Реально огонь, не то что доски, которых публиковали ранее
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Алексей-Сапронов-vkontakt
1739223268
Ну красивая, че уж там)
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