Знойная красотка Пилар Рубио – жена самого звездного защитника в истории футбола

«Я не представляю свою жизнь без Пилар. Она моя звезда, моя душа и главная мотивация» – Серхио Рамос обычно немногословен в интервью. Но эти теплые слова посвятил своей жене Пилар Рубио. Медиа связывали Рамоса с множеством женщин, но по факту он долгое время верен одной – Рубио.

Пилар Рубио – испанская телеведущая и модель. Она признавалась мисс мира некоторыми испанскими журналами, а после переезда в Париж запустила карьеру блогера.

Что еще Рамос говорит о жене: «Она – главная в нашей семье. Летом мы с «ПСЖ» уехали на сбор, а когда вернулся домой, то не узнал ее: она полностью оформила его, заставила и наполнила любовью. То же самое и с моей жизнью».

Фото: соцсети Пилар Рубио

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