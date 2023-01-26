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    Одноклубник Месси заподозрил жену в измене с нападающим «Спартака». Вот ее фото

    Мауро Икарди и Ванда Нара – возможно, самая скандальная пара в футболе. Вот хайлайты их ярких отношений:

    • Все знают, что после расставания с Макси Лопесом Ванда ушла к Мауро Икарди, который дружил с Лопесом. Это спровоцировало массу конфликтов и обсуждениий;

    • Когда Икарди был капитаном «Интера», то уволил агента и назначил на эту должность Ванду. Она поссорилась с руководством клуба, фанатами и организовала трансфер мужа в «ПСЖ»;

    • Во Франции Икарди уже был больше заметен по многочисленным конфликтам с самой Нарой. Они расходились, сходились обратно, говорили друг о друге в медиа, подозревали в изменах (чаще она – его). Но в конце концов публиковали тонну фото в соцсетях, как сильно любят друг друга;

    • Когда Икарди ушел в аренду в «Галатасарай», разборки продолжились. На стриме Ванда говорила, что не влюблена ни в кого. Икарди залетал в комментарии и писал: «Прекрати привирать, ты сводишь меня с ума». В Турции он говорил, что, возможно, Ванда изменяет ему. Они не жили некоторое время вместе, но позже Нара вернулась в дом мужа. Кстати, она выбила у «Галатасарая» для Икарди личный дом, водителя и повара, которые доступны круглые сутки.

    Сейчас появилась новая волна скандала – она связана с нападающим «Спартака» Бальде Кейта. Журналист Хорди Мартина в свобственной программе сказал: «Во вторник [24 января] Ванда поссорилась с Мауро. Источники из окружения Икарди рассказали мне, что она уехала вместе с его бывшим одноклубником Кейтой Бальде. Он влюблен в Ванду и уже прибыл в Дубай на встречу с ней. Они остановились в роскошном отеле».

    Сам Икарди опубликовал в соцсетях пост, в котором обвинили Кейта в измене своей жене, показал большое число звонков от Бальде и скрин с сообщениями его жене. Правда, семья Кейта опубликовали посты, где написали о счастье быть рядом друг с другом. Сам Бальде попросил медиа не втягивать его в такие слухи и сказал, что встречался с Вандой, потому что давно общаются: «Это была дружеская встреча, ничего большего».

    Посмотрите на фото Ванды, которая играет большую роль в жизни и карьеры Икарди.

    Фото: соцсети Ванды Нары

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +16877

      Barmaleushka 35 минут назад

      Филиал "дурДома-2" на бомбардире .

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      Рейтинг: +1836

      jek718875 36 минут назад

      Спасибо, я кончил...

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      Рейтинг: +2072

      Bozigit 1 час назад

      Красивый футбол, он другой)))

      0
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      Рейтинг: +3338

      FRZZ 2 часа назад

      Бомбардир, какая нам разница кто с кем трахается, нам, что больше делать нечего?

      2
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      Рейтинг: +3525

      Axe111 2 часа назад

      Постят чушь бред и ПОЛНУЮ ХУ*** ПОЗОРИЩЕ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17522

      ilichkadr 2 часа назад

      В бомбардире похоже собрались одни озабоченные...............

      4
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      Рейтинг: +294

      Мортус > ilichkadr 1 час назад

      Это им лавры спортса покоя не дают.

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      Рейтинг: +17522

      ilichkadr > Мортус 1 час назад

      Им уже не до лавров. Блох у блогеров нахватались, тем самым лишились нормальной жизни. Вот и опустились уже опустились до соц. сетей.

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