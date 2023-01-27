Одноклубник Месси заподозрил жену в измене с нападающим «Спартака». Вот ее фото

Мауро Икарди и Ванда Нара – возможно, самая скандальная пара в футболе. Вот хайлайты их ярких отношений:

• Все знают, что после расставания с Макси Лопесом Ванда ушла к Мауро Икарди, который дружил с Лопесом. Это спровоцировало массу конфликтов и обсуждениий;

• Когда Икарди был капитаном «Интера», то уволил агента и назначил на эту должность Ванду. Она поссорилась с руководством клуба, фанатами и организовала трансфер мужа в «ПСЖ»;

• Во Франции Икарди уже был больше заметен по многочисленным конфликтам с самой Нарой. Они расходились, сходились обратно, говорили друг о друге в медиа, подозревали в изменах (чаще она – его). Но в конце концов публиковали тонну фото в соцсетях, как сильно любят друг друга;

• Когда Икарди ушел в аренду в «Галатасарай», разборки продолжились. На стриме Ванда говорила, что не влюблена ни в кого. Икарди залетал в комментарии и писал: «Прекрати привирать, ты сводишь меня с ума». В Турции он говорил, что, возможно, Ванда изменяет ему. Они не жили некоторое время вместе, но позже Нара вернулась в дом мужа. Кстати, она выбила у «Галатасарая» для Икарди личный дом, водителя и повара, которые доступны круглые сутки.

Сейчас появилась новая волна скандала – она связана с нападающим «Спартака» Бальде Кейта. Журналист Хорди Мартина в свобственной программе сказал: «Во вторник [24 января] Ванда поссорилась с Мауро. Источники из окружения Икарди рассказали мне, что она уехала вместе с его бывшим одноклубником Кейтой Бальде. Он влюблен в Ванду и уже прибыл в Дубай на встречу с ней. Они остановились в роскошном отеле».

Сам Икарди опубликовал в соцсетях пост, в котором обвинили Кейта в измене своей жене, показал большое число звонков от Бальде и скрин с сообщениями его жене. Правда, семья Кейта опубликовали посты, где написали о счастье быть рядом друг с другом. Сам Бальде попросил медиа не втягивать его в такие слухи и сказал, что встречался с Вандой, потому что давно общаются: «Это была дружеская встреча, ничего большего».

Посмотрите на фото Ванды, которая играет большую роль в жизни и карьеры Икарди.

Фото: соцсети Ванды Нары

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