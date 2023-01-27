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  • Одноклубник Месси заподозрил жену в измене с нападающим «Спартака». Вот ее фото

Одноклубник Месси заподозрил жену в измене с нападающим «Спартака». Вот ее фото

27 января 2023, 12:55
16

Мауро Икарди и Ванда Нара – возможно, самая скандальная пара в футболе. Вот хайлайты их ярких отношений:

• Все знают, что после расставания с Макси Лопесом Ванда ушла к Мауро Икарди, который дружил с Лопесом. Это спровоцировало массу конфликтов и обсуждениий;

• Когда Икарди был капитаном «Интера», то уволил агента и назначил на эту должность Ванду. Она поссорилась с руководством клуба, фанатами и организовала трансфер мужа в «ПСЖ»;

• Во Франции Икарди уже был больше заметен по многочисленным конфликтам с самой Нарой. Они расходились, сходились обратно, говорили друг о друге в медиа, подозревали в изменах (чаще она – его). Но в конце концов публиковали тонну фото в соцсетях, как сильно любят друг друга;

• Когда Икарди ушел в аренду в «Галатасарай», разборки продолжились. На стриме Ванда говорила, что не влюблена ни в кого. Икарди залетал в комментарии и писал: «Прекрати привирать, ты сводишь меня с ума». В Турции он говорил, что, возможно, Ванда изменяет ему. Они не жили некоторое время вместе, но позже Нара вернулась в дом мужа. Кстати, она выбила у «Галатасарая» для Икарди личный дом, водителя и повара, которые доступны круглые сутки.

Сейчас появилась новая волна скандала – она связана с нападающим «Спартака» Бальде Кейта. Журналист Хорди Мартина в свобственной программе сказал: «Во вторник [24 января] Ванда поссорилась с Мауро. Источники из окружения Икарди рассказали мне, что она уехала вместе с его бывшим одноклубником Кейтой Бальде. Он влюблен в Ванду и уже прибыл в Дубай на встречу с ней. Они остановились в роскошном отеле».

Сам Икарди опубликовал в соцсетях пост, в котором обвинили Кейта в измене своей жене, показал большое число звонков от Бальде и скрин с сообщениями его жене. Правда, семья Кейта опубликовали посты, где написали о счастье быть рядом друг с другом. Сам Бальде попросил медиа не втягивать его в такие слухи и сказал, что встречался с Вандой, потому что давно общаются: «Это была дружеская встреча, ничего большего».

Посмотрите на фото Ванды, которая играет большую роль в жизни и карьеры Икарди.

Фото: соцсети Ванды Нары

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Красивый футбол Спартак Икарди Мауро Кейта Бальде
Комментарии (16)
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ilichkadr
1674729611
В бомбардире похоже собрались одни озабоченные...............
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Axe111
1674730325
Постят чушь бред и ПОЛНУЮ ХУ*** ПОЗОРИЩЕ
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Bozigit
1674731987
Красивый футбол, он другой)))
Ответить
jek718875
1674736062
Спасибо, я кончил...
Ответить
Марк Аврелий!
1674742816
Теперь он ОБЯЗАН присоединится к антироссийским санкциям
Ответить
k611
1674751464
Какое это отношение имеет к футбольному сайту. Всякую хрень пишут...
Ответить
alefreddy
1674813655
очень хорошая мадам
Ответить
Lipatoff
1674814247
Икарди знатный куколд
Ответить
balam
1674834282
предлагаю осветить жизнь зоофилов
Ответить
Марк Аврелий!
1674918920
груди обвисли уже!
Ответить
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