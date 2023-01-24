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    Обворожительная жена лидера «Лацио», который борется за Лигу чемпионов в этом сезоне

    «Лацио» – один из претендентов на попадание в Лигу чемпионов. А Чиро Иммобиле – его главный лидер. В этом сезоне он забил семь голов. Правда, в следующем матче (очень важном для определения «Лацио» в этом сезоне), с «Миланом», Иммобиле не сыграет из-за травмы.

    На все повреждения Чиро всегда реагирует остро. Но знает, как отвлечься в трудные моменты: «Мне помогает семья. Она делает меня счастливее и выгоняет дурные мысли из головы. Джессика [жена] вообще источник моей силы».

    Роман Иммобиле и Джессики Мелены начался в 2012 году. Они встретились в ресторане, где Джессика работала официанткой. Спустя три свидания он написал ей: «Ты будешь матерью моих детей». Она признавалась, что обалдела от такого заявления. Но в итоге все так и произошло – сейчас у одного из лучших игроков Италии и модели совместно трое детей.

    Кстати, Джессика любит подшучивать над Чиро: постоянно публикует селфи, где Иммобиле играет в фифу, а не уделяет ей время. Часто такие посты сопровождаются подписью: «И как ему можно мешать проводить время с любимой?»

    Фото: соцсети Джессики Мелены

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    Источник: «Бомбардир»

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