Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Очаровательная девушка Ашрафа Хакими, который прикончил Испанию на ЧМ-2022

    Ашраф Хакими – один из главных героев матча 1/8 финала Марокко и Испании. В этой встрече он помог сохранить своей команде нулевой счет в основных и дополнительных таймах, а потом пробил решающий пенальти.

    Хакими на модели Ибе Абук, которая старше его на 12 лет. Вместе они растят двух детей. А Хакими говорит: «Мы не смотрим на разницу в возрасте, потому что постоянно чему-то учимся друг у друга. Например, Иба учит меня пластике – мы вместе раньше занимались фламенко, а сейчас – фитнесом, но у себя дома».

    Абук – модель, телеведущая, исполнительница песен и просто красивая девушка.

    Фото: соцсети Ибе Абук

    София Милошевич – горячая блондинка, с которой встречались четыре игрока сборной Сербии

    Микки Кимени – бывшая хоккеистка и милейшая девушка лидера сборной Нидерландов де Йонга

    Американская модель OnlyFans, предложившая вратарю сборной Мексики страстную ночь за победу на ЧМ-2022

    Джорджина Родригес – изумительная девушка лидера сборной Португалии Криштиану Роналду

    Аннеки Моленар – девушка самого дорогого футболиста сборной Нидерландов

    Мишель Герциг – обворожительная израильская топ-модель и супруга вратаря сборной Бельгии Куртуа

    Зулай Погба – девушка звезды сборной Франции, которая пропустит ЧМ-2022

    Софья Балби – жена лучшего бомбардира в истории Уругвая

    Новости по теме
    Родри – о вылете Испании с ЧМ-2022: «Марокко вообще ничего не предложило! Они весь матч сидели в обороне» 4
    Сантуш рассказал, сыграет ли Роналду с Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022 3
    Газзаев: «Испания наступила на те же грабли, что и на ЧМ-2018» 2
    Источник: «Бомбадир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11