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  • Очаровательная девушка Ашрафа Хакими, который прикончил Испанию на ЧМ-2022

Очаровательная девушка Ашрафа Хакими, который прикончил Испанию на ЧМ-2022

8 декабря 2022, 10:10
7

Ашраф Хакими – один из главных героев матча 1/8 финала Марокко и Испании. В этой встрече он помог сохранить своей команде нулевой счет в основных и дополнительных таймах, а потом пробил решающий пенальти.

Хакими на модели Ибе Абук, которая старше его на 12 лет. Вместе они растят двух детей. А Хакими говорит: «Мы не смотрим на разницу в возрасте, потому что постоянно чему-то учимся друг у друга. Например, Иба учит меня пластике – мы вместе раньше занимались фламенко, а сейчас – фитнесом, но у себя дома».

Абук – модель, телеведущая, исполнительница песен и просто красивая девушка.

Фото: соцсети Ибе Абук

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Источник: «Бомбадир»
Чемпионат мира Красивый футбол Марокко Хакими Ашраф
Комментарии (7)
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САНЁК17
1670438571
Хакими,она тебе не жырно?
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Марк Аврелий!
1670463901
Куколд нового типа? Тащится от того, что у жены была куча любовников и сейчас на ее фотку др@ч@n озабоченные...
Ответить
spam2009
1670488430
а где хиджаб? или они такие правильные только когда нада?
Ответить
Fialet
1670488772
Если уже в мусульманской стране позволяют такую порнографию, то этому миру не долго осталось.
Ответить
Марк Аврелий!
1670618113
Даюс — арабский термин, обозначающий человека, который апатичен или снисходителен к нецеломудренному поведению родственниц или супруги. Более конкретно, даюс описывает мужчину, которому не хватает поведения патерналистской защиты по отношению к женщинам-членам семьи или его супруге.
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житель СПб
1670781027
У меня возникли те же ассоциации, как и у всех здесь: а арабской женщине - ЭТО прилично?
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АКС-74У
1670947247
И место для домашнего фитнеса тоже показали
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