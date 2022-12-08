Очаровательная девушка Ашрафа Хакими, который прикончил Испанию на ЧМ-2022

Ашраф Хакими – один из главных героев матча 1/8 финала Марокко и Испании. В этой встрече он помог сохранить своей команде нулевой счет в основных и дополнительных таймах, а потом пробил решающий пенальти.

Хакими на модели Ибе Абук, которая старше его на 12 лет. Вместе они растят двух детей. А Хакими говорит: «Мы не смотрим на разницу в возрасте, потому что постоянно чему-то учимся друг у друга. Например, Иба учит меня пластике – мы вместе раньше занимались фламенко, а сейчас – фитнесом, но у себя дома».

Абук – модель, телеведущая, исполнительница песен и просто красивая девушка.

Фото: соцсети Ибе Абук

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