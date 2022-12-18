Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Антонелла Рокуццо – потрясающая жена Месси, который сегодня может выиграть ЧМ-2022

    Известный испанский журналист Гильем Балаге в книге про Лионеля Месси, вышедшей в 2015 году, характеризировал его так: преданный одному человек. Это касалось «Барселоны» («Месси никогда не уйдет из клуба. А если это случится, то только по острой необходимости») и личной жизни. Балаге говорил:

    «У Месси было миллион соблазнов, но его они не интересовали. У Лео всегда было все в порядке с личной жизнью: Антонелла защищает и оберегает его, Лео защищает и оберегает ее. Это идеальные супруги, которые много лет друг друга знают и все равно каждый день находят повод, чтобы усиливать свою любовь».

    Отношения Месси действительно длятся всю жизнь. Лео вместе с Антонеллой Рокуццо с самого детства – родились и выросли рядом в Росарио. Антонелла поддерживала его, когда он пробивался в юношеских командах «Ньюэллс Олд Бойз», Антонелла приехала к нему в Барселону, когда исполнилось 20 лет. Антонелла с ним до сих пор вместе, у пары трое детей.

    Месси не очень любит говорить о личной жизни, но об Антонелле недавно сказал так: «Я с трудом представляю свою жизнь и карьеру без нее. Она застала и разделила со мной главные победы, Антонелла помогла пережить и все важные разочарования. Это абсолютно мой человек, который поддерживает во всех аспектах жизни».

    Фото: соцсети Антонеллы Рокуццо

    Прекрасная жена вратаря Марокко, который затащил сборную в полуфинал ЧМ-2022

    Агустина Гондолфо – модель, вставшая на защиту главного неудачника Аргентины на ЧМ-2022

    Очаровательная девушка Ашрафа Хакими, который прикончил Испанию на ЧМ-2022

    София Милошевич – горячая блондинка, с которой встречались четыре игрока сборной Сербии

    Микки Кимени – бывшая хоккеистка и милейшая девушка лидера сборной Нидерландов де Йонга

    Американская модель OnlyFans, предложившая вратарю сборной Мексики страстную ночь за победу на ЧМ-2022

    Джорджина Родригес – изумительная девушка лидера сборной Португалии Криштиану Роналду

    Аннеки Моленар – девушка самого дорогого футболиста сборной Нидерландов

    Мишель Герциг – обворожительная израильская топ-модель и супруга вратаря сборной Бельгии Куртуа

    Зулай Погба – девушка звезды сборной Франции, которая пропустит ЧМ-2022

    Софья Балби – жена лучшего бомбардира в истории Уругвая

    Новости по теме
    У Месси будет вторая попытка взять ЧМ, а как он пережил поражение в 2014-м: много общался с Суаресом, оградился от журналистов и изменил отпуск 2
    Опубликовано фото бутс, в которых Месси сыграет в финале ЧМ-2022 2
    Обладатели «Золотого мяча» редко выигрывают ЧМ. Последний раз футболист собрал обе награды 16 лет назад 5
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11