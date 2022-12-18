Известный испанский журналист Гильем Балаге в книге про Лионеля Месси, вышедшей в 2015 году, характеризировал его так: преданный одному человек. Это касалось «Барселоны» («Месси никогда не уйдет из клуба. А если это случится, то только по острой необходимости») и личной жизни. Балаге говорил:

«У Месси было миллион соблазнов, но его они не интересовали. У Лео всегда было все в порядке с личной жизнью: Антонелла защищает и оберегает его, Лео защищает и оберегает ее. Это идеальные супруги, которые много лет друг друга знают и все равно каждый день находят повод, чтобы усиливать свою любовь».

Отношения Месси действительно длятся всю жизнь. Лео вместе с Антонеллой Рокуццо с самого детства – родились и выросли рядом в Росарио. Антонелла поддерживала его, когда он пробивался в юношеских командах «Ньюэллс Олд Бойз», Антонелла приехала к нему в Барселону, когда исполнилось 20 лет. Антонелла с ним до сих пор вместе, у пары трое детей.

Месси не очень любит говорить о личной жизни, но об Антонелле недавно сказал так: «Я с трудом представляю свою жизнь и карьеру без нее. Она застала и разделила со мной главные победы, Антонелла помогла пережить и все важные разочарования. Это абсолютно мой человек, который поддерживает во всех аспектах жизни».

Фото: соцсети Антонеллы Рокуццо

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