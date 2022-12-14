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    Прекрасная жена вратаря Марокко, который затащил сборную в полуфинал ЧМ-2022

    Марокко – главная сенсация ЧМ-2022 в Катаре. А Яссин Буну – одна из главных фигур этой команды. Кипер своей прекрасной игрой помог сборной выйти в полуфинал турнира и стать первой африканской командой на этой стадии чемпионата мира.

    Главная мотивация Буну, как и у многих игроков, – его семьи и в особенности его жена. Девушку зовут Имане. И вот что о ней известно:

    • Познакомились, когда Буну играл в «Атлетико». Спустя пару лет совместной жизни пара поженилась;

    • Буну говорит, что Имане раньше вела его инстаграм – помогала с подписями и фото;

    • Есть и карьерное влияние на карьеру мужа. В 2019-м он стал основным в «Жироне» и получил оффер от «Севильи»: аренду с возможностью дальнейшего перехода. Буну не хотел терять команду, где играет стабильно и сомневался. Имане убедила его, что «Севилья» будет шагом вперед.

    Фото: соцсети Имане Буну

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11078

      R_a_i_n 35 минут назад

      Спору нет, действительно красивая!

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      Рейтинг: +6686

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Нормальная девчонка. Не выглядит бесполезной гламурной самкой собаки

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