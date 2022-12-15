Прекрасная жена вратаря Марокко, который затащил сборную в полуфинал ЧМ-2022

Марокко – главная сенсация ЧМ-2022 в Катаре. А Яссин Буну – одна из главных фигур этой команды. Кипер своей прекрасной игрой помог сборной выйти в полуфинал турнира и стать первой африканской командой на этой стадии чемпионата мира.

Главная мотивация Буну, как и у многих игроков, – его семьи и в особенности его жена. Девушку зовут Имане. И вот что о ней известно:

• Познакомились, когда Буну играл в «Атлетико». Спустя пару лет совместной жизни пара поженилась;

• Буну говорит, что Имане раньше вела его инстаграм – помогала с подписями и фото;

• Есть и карьерное влияние на карьеру мужа. В 2019-м он стал основным в «Жироне» и получил оффер от «Севильи»: аренду с возможностью дальнейшего перехода. Буну не хотел терять команду, где играет стабильно и сомневался. Имане убедила его, что «Севилья» будет шагом вперед.

Фото: соцсети Имане Буну

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