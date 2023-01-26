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    Икарди заподозрил Ванду в измене с нападающим «Спартака»

    Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди, права на которого принадлежат «ПСЖ», считает, что его жена Ванда Нара имеет романтические отношения с Бальде Кейта.

    Аргентинец и сенегалец вместе выступали за «Интер».

    По информации журналиста Хорди Мартина, Ванда летала в Дубай на встречу с действующим футболистом «Спартака», который находится в ОАЭ на тренировочном сборе.

    Когда Икарди узнал о предполагаемой связи Нары и Бальде, то в гневе стал писать супруге африканца, чтобы уведомить ее об измене мужа.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 11:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20695

      derrik2000 16 минут назад

      Ну, хоть одна хорошая новость за утро: Бальде не "за гейропейские ценности"!
      ))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +28097

      JTherry 43 минуты назад

      "Икарди... в гневе стал писать супруге африканца..."
      ...а ты ревнивец и ябеда, Мауро...))

      0
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      Рейтинг: +1167

      Karpathian 53 минуты назад

      Никогда такого с ней не было, и вот опять))))

      0
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      Рейтинг: +1886

      alefreddy 1 час назад

      лихая семейка все переплелось

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