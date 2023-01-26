Икарди заподозрил Ванду в измене с нападающим «Спартака»

Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди, права на которого принадлежат «ПСЖ», считает, что его жена Ванда Нара имеет романтические отношения с Бальде Кейта.

Аргентинец и сенегалец вместе выступали за «Интер».

По информации журналиста Хорди Мартина, Ванда летала в Дубай на встречу с действующим футболистом «Спартака», который находится в ОАЭ на тренировочном сборе.

Когда Икарди узнал о предполагаемой связи Нары и Бальде, то в гневе стал писать супруге африканца, чтобы уведомить ее об измене мужа.

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