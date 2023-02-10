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  • Обаятельная девушка русской звезды «Торино» Алексея Миранчука

Обаятельная девушка русской звезды «Торино» Алексея Миранчука

10 февраля 2023, 17:02
5

Очень скоро Алексей Миранчук может сотворить один из главных российских трансферов следующего лета. У Миранчука отличный сезон в «Торино», и клуб задумался о полноценном выкупе. Технический директор туринцев Давиде Ваньяти сказал:

«Мы очень довольны выступлениями Миранчука за «Торино». Решение по его выкупу из «Аталанты» будет принято скоро».

Рядом с Миранчуком его девушка Елена. Она появлялась в выпуске у Нобеля Арустамяна и рассказывала:

• В Италии она учится и следит за домом;

• Раз в некоторое время стабильно летает в Москву;

• Про работу в «Аталанте» она говорит: «Когда Леша играл в «Локомотиве», после тренировок мы куда-то всегда шли, что-то делали, смотрели новое места, новые досуги – мы вообще обожаем новое пробовать. Леша после тренировок в «Аталанте» засыпает в первые 30 минут, пока я с ним разговариваю. Зашел, сел, уснул. По-другому не бывает. Он всегда устает».

Фото: соцсети Елены Максимовой

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Красивый футбол Торино Миранчук Алексей
Комментарии (5)
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Красногорск_Фан
1676042160
Шкура. но коммент
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jek718875
1676051148
Ни сиськи, ни письки, и жопа с кулачок
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ScarlettOgusania
1676063222
из провинциальных простушек, но щука с укропом, сожрёт Леху и не подавится!)
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alefreddy
1676228661
почти у всех футболистов подруги и жены на одно лицо.Главное для них гламур и богатство(как модели выглядят)
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