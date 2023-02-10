Обаятельная девушка русской звезды «Торино» Алексея Миранчука

Очень скоро Алексей Миранчук может сотворить один из главных российских трансферов следующего лета. У Миранчука отличный сезон в «Торино», и клуб задумался о полноценном выкупе. Технический директор туринцев Давиде Ваньяти сказал:
«Мы очень довольны выступлениями Миранчука за «Торино». Решение по его выкупу из «Аталанты» будет принято скоро».
Рядом с Миранчуком его девушка Елена. Она появлялась в выпуске у Нобеля Арустамяна и рассказывала:
• В Италии она учится и следит за домом;
• Раз в некоторое время стабильно летает в Москву;
• Про работу в «Аталанте» она говорит: «Когда Леша играл в «Локомотиве», после тренировок мы куда-то всегда шли, что-то делали, смотрели новое места, новые досуги – мы вообще обожаем новое пробовать. Леша после тренировок в «Аталанте» засыпает в первые 30 минут, пока я с ним разговариваю. Зашел, сел, уснул. По-другому не бывает. Он всегда устает».
Фото: соцсети Елены Максимовой
Очаровательная жена вратаря «Спартака», потащившего три пенальти в матче Зимнего кубка РПЛ
Одноклубник Месси заподозрил жену в измене с нападающим «Спартака». Вот ее фото
Жена самого титулованного футболиста, которого могут посадить на 12 лет за изнасилование
Мария Гвардиола – модель и дочь известного тренера
Жгучая татуированная итальянка – девушка одного из лучших защитников мира
Ева Эльфи – порноактриса, которая повторила фото Месси и позировала в майке самого модного клуба в мире
Сногсшибательная блондинка – девушка очень дорогого новичка Челси, получившего красную в дебютном матче
Ксения Коваленко – сексуальная футболистка ЦСКА и жена экс-капитана «Спартака»
Антонелла Рокуццо – потрясающая жена Месси, который сегодня стал великим
Агустина Гондолфо – модель, вставшая на защиту главного неудачника Аргентины на ЧМ-2022
Очаровательная девушка Ашрафа Хакими, который прикончил Испанию на ЧМ-2022
София Милошевич – горячая блондинка, с которой встречались четыре игрока сборной Сербии
Микки Кимени – бывшая хоккеистка и милейшая девушка лидера сборной Нидерландов де Йонга
Американская модель OnlyFans, предложившая вратарю сборной Мексики страстную ночь за победу на ЧМ-2022
Джорджина Родригес – изумительная девушка лидера сборной Португалии Криштиану Роналду
Мишель Герциг – обворожительная израильская топ-модель и супруга вратаря сборной Бельгии Куртуа