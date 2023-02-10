Обаятельная девушка русской звезды «Торино» Алексея Миранчука

Очень скоро Алексей Миранчук может сотворить один из главных российских трансферов следующего лета. У Миранчука отличный сезон в «Торино», и клуб задумался о полноценном выкупе. Технический директор туринцев Давиде Ваньяти сказал:

«Мы очень довольны выступлениями Миранчука за «Торино». Решение по его выкупу из «Аталанты» будет принято скоро».

Рядом с Миранчуком его девушка Елена. Она появлялась в выпуске у Нобеля Арустамяна и рассказывала:

• В Италии она учится и следит за домом;

• Раз в некоторое время стабильно летает в Москву;

• Про работу в «Аталанте» она говорит: «Когда Леша играл в «Локомотиве», после тренировок мы куда-то всегда шли, что-то делали, смотрели новое места, новые досуги – мы вообще обожаем новое пробовать. Леша после тренировок в «Аталанте» засыпает в первые 30 минут, пока я с ним разговариваю. Зашел, сел, уснул. По-другому не бывает. Он всегда устает».

Фото: соцсети Елены Максимовой

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