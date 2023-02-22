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Горячая украинка – девушка вратаря «Реала» Лунина

22 февраля 2023, 11:00
14

Градация новостей про Андрея Лунина из «Реала». Начало зимы: Карло Анчелотти недоволен им. Середина-конец зимы: Лунин играет в ключевых матчах «Реала». Он уже вышел в финале клубного чемпионата мира.

Рядом с ним, во все времена и периоды, его жена Анастасия Тамазова. Она родилась 7 июня 1995 года в Днепропетровске и старше своего мужа на четыре года.

Они познакомились в соцсетях, когда Лунин выступал за «Днепр». В 2021 году поженились – Андрей пришел на свадьбу в спортивном костюме.

Фото: соцсети Анастасии Томазовой

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Красивый футбол Реал Ливерпуль Реал Лунин Андрей
Комментарии (14)
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Mityai90
1676984278
Порол горячку я однажды.
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Axe111
1676985660
Во сколько она в туалет ходит по утрам?
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ilichkadr
1676988116
Да уж...деваха цепанула мальчонку конкретно, но это пока он в Реале. Попадет мальчуган в какую-нибудь Волынь, любовь быстро закончится.
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vladik12
1676989745
М-м-м, Андре любит постарше.
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САНЁК17
1676993243
Жены нынешний звезды футбола говорят о том что говорят,у них есть попа,сыски и тело,как будто у обычных женщин нет такого,а ещё трусиля есть у них.
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Skull_Boy
1676994399
Сначала Ливер пустит его по кругу, а потом и ее
Ответить
Cubinec1989
1677000805
Новости которые мы заслужили...
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nemolod
1677062116
Соответствует поговорке сиськи по пуду-работать не буду!
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alefreddy
1677152623
тайка не иначе один в один
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TANNER
1677320000
штукатурку смыть и будет та еще крокодилина, даже с косметикой на троечку
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