Градация новостей про Андрея Лунина из «Реала». Начало зимы: Карло Анчелотти недоволен им. Середина-конец зимы: Лунин играет в ключевых матчах «Реала». Он уже вышел в финале клубного чемпионата мира.

Рядом с ним, во все времена и периоды, его жена Анастасия Тамазова. Она родилась 7 июня 1995 года в Днепропетровске и старше своего мужа на четыре года.

Они познакомились в соцсетях, когда Лунин выступал за «Днепр». В 2021 году поженились – Андрей пришел на свадьбу в спортивном костюме.

Фото: соцсети Анастасии Томазовой

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