Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Горячая украинка – девушка вратаря «Реала», который сегодня выйдет на «Энфилде» против «Ливерпуля»

    Градация новостей про Андрея Лунина из «Реала». Начало зимы: Карло Анчелотти недоволен им. Середина-конец зимы: Лунин играет в ключевых матчах «Реала». Он уже вышел в финале клубного чемпионата мира и сыграет в первом матче против «Ливерпуля».

    Рядом с ним, во все времена и периоды, его жена Анастасия Тамазова. Она родилась 7 июня 1995 года в Днепропетровске и старше своего мужа на четыре года.

    Они познакомились в соцсетях, когда Лунин выступал за «Днепр». В 2021 году поженились – Андрей пришел на свадьбу в спортивном костюме.

    Фото: соцсети Анастасии Томазовой

    Прелестная жена лидера Манчестер Сити, который вывел клуб в лидеры АПЛ

    Знойная красотка Пилар Рубио – жена самого звездного защитника в истории футбола

    Обаятельная девушка русской звезды Торино Алексея Миранчука

    Очаровательная жена вратаря «Спартака», потащившего три пенальти в матче Зимнего кубка РПЛ

    Одноклубник Месси заподозрил жену в измене с нападающим «Спартака». Вот ее фото

    Жена самого титулованного футболиста, которого могут посадить на 12 лет за изнасилование

    Мария Гвардиола – модель и дочь известного тренера

    Жгучая татуированная итальянка – девушка одного из лучших защитников мира

    Ева Эльфи – порноактриса, которая повторила фото Месси и позировала в майке самого модного клуба в мире

    Сногсшибательная блондинка – девушка очень дорогого новичка Челси, получившего красную в дебютном матче

    Ксения Коваленко – сексуальная футболистка ЦСКА и жена экс-капитана «Спартака»

    Антонелла Рокуццо – потрясающая жена Месси, который сегодня стал великим

    Агустина Гондолфо – модель, вставшая на защиту главного неудачника Аргентины на ЧМ-2022

    Очаровательная девушка Ашрафа Хакими, который прикончил Испанию на ЧМ-2022

    София Милошевич – горячая блондинка, с которой встречались четыре игрока сборной Сербии

    Микки Кимени – бывшая хоккеистка и милейшая девушка лидера сборной Нидерландов де Йонга

    Американская модель OnlyFans, предложившая вратарю сборной Мексики страстную ночь за победу на ЧМ-2022

    Джорджина Родригес – изумительная девушка лидера сборной Португалии Криштиану Роналду

    Мишель Герциг – обворожительная израильская топ-модель и супруга вратаря сборной Бельгии Куртуа

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:55
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • Читайте нас: 
    11