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    Прелестная жена лидера «Манчестер Сити», который вывел клуб в лидеры АПЛ

    Кевин Де Брюйне – главная звезда «Манчестер Сити» и главный герой матча с «Арсеналом». В этой встрече бельгиец забил сам и отдал голевую на Эрлинга Холланда. Однажды у Де Брюйне спросили, как он резко прибавил после «Вольфсбурга» и как выдержал давление АПЛ. Ответ:

    «Все из-за Пепа Гвардиолы. Он мотивирует и делает сильнее. Это касается и физического уровня, и ментального. Во-вторых, есть прекрасные и профессиональные одноклубники – попробуйте расслабиться, когда в одной команде играет Винни Компани. В-третьих, есть семья. Называйте меня человеком со старым мышлением, но к 25 годам я был уже полностью семейным человеком: не стремился на шумные вечеринки, но после тренировок бежал домой, где меня ждала жена и дети».

    Насчет последнего тезиса. В 2014-м, когда Де Брюйне играл за «Вольфсбург», он познакомился с Мишель Лакруа. Она училась в Университете Хасселта в Бельгии и пересеклась с Де Брюйне на каникулах. С тех пор она постоянно рядом с ним. Главные моменты из их совместной жизни:

    • 2016-й – рождение первого сына;

    • 2017-й – свадьба;

    • 2018-й – рождения второго сына;

    • 2020-й – рождения третьего сына.

    Фото: соцсети Мишель Лакруа

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    Источник: «Бомбардир»

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