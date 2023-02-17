Прелестная жена лидера «Манчестер Сити», который вывел клуб в лидеры АПЛ

Кевин Де Брюйне – главная звезда «Манчестер Сити» и главный герой матча с «Арсеналом». В этой встрече бельгиец забил сам и отдал голевую на Эрлинга Холланда. Однажды у Де Брюйне спросили, как он резко прибавил после «Вольфсбурга» и как выдержал давление АПЛ. Ответ:

«Все из-за Пепа Гвардиолы. Он мотивирует и делает сильнее. Это касается и физического уровня, и ментального. Во-вторых, есть прекрасные и профессиональные одноклубники – попробуйте расслабиться, когда в одной команде играет Винни Компани. В-третьих, есть семья. Называйте меня человеком со старым мышлением, но к 25 годам я был уже полностью семейным человеком: не стремился на шумные вечеринки, но после тренировок бежал домой, где меня ждала жена и дети».

Насчет последнего тезиса. В 2014-м, когда Де Брюйне играл за «Вольфсбург», он познакомился с Мишель Лакруа. Она училась в Университете Хасселта в Бельгии и пересеклась с Де Брюйне на каникулах. С тех пор она постоянно рядом с ним. Главные моменты из их совместной жизни:

• 2016-й – рождение первого сына;

• 2017-й – свадьба;

• 2018-й – рождения второго сына;

• 2020-й – рождения третьего сына.

Фото: соцсети Мишель Лакруа

Знойная красотка Пилар Рубио – жена самого звездного защитника в истории футбола

Обаятельная девушка русской звезды Торино Алексея Миранчука

Очаровательная жена вратаря «Спартака», потащившего три пенальти в матче Зимнего кубка РПЛ

Одноклубник Месси заподозрил жену в измене с нападающим «Спартака». Вот ее фото

Жена самого титулованного футболиста, которого могут посадить на 12 лет за изнасилование

Мария Гвардиола – модель и дочь известного тренера

Жгучая татуированная итальянка – девушка одного из лучших защитников мира

Ева Эльфи – порноактриса, которая повторила фото Месси и позировала в майке самого модного клуба в мире

Сногсшибательная блондинка – девушка очень дорогого новичка Челси, получившего красную в дебютном матче

Ксения Коваленко – сексуальная футболистка ЦСКА и жена экс-капитана «Спартака»

Антонелла Рокуццо – потрясающая жена Месси, который сегодня стал великим

Агустина Гондолфо – модель, вставшая на защиту главного неудачника Аргентины на ЧМ-2022

Очаровательная девушка Ашрафа Хакими, который прикончил Испанию на ЧМ-2022

София Милошевич – горячая блондинка, с которой встречались четыре игрока сборной Сербии

Микки Кимени – бывшая хоккеистка и милейшая девушка лидера сборной Нидерландов де Йонга

Американская модель OnlyFans, предложившая вратарю сборной Мексики страстную ночь за победу на ЧМ-2022

Джорджина Родригес – изумительная девушка лидера сборной Португалии Криштиану Роналду

Мишель Герциг – обворожительная израильская топ-модель и супруга вратаря сборной Бельгии Куртуа