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  • Прелестная жена лидера «Манчестер Сити», который вывел клуб в лидеры АПЛ

Прелестная жена лидера «Манчестер Сити», который вывел клуб в лидеры АПЛ

17 февраля 2023, 01:10
8

Кевин Де Брюйне – главная звезда «Манчестер Сити» и главный герой матча с «Арсеналом». В этой встрече бельгиец забил сам и отдал голевую на Эрлинга Холланда. Однажды у Де Брюйне спросили, как он резко прибавил после «Вольфсбурга» и как выдержал давление АПЛ. Ответ:

«Все из-за Пепа Гвардиолы. Он мотивирует и делает сильнее. Это касается и физического уровня, и ментального. Во-вторых, есть прекрасные и профессиональные одноклубники – попробуйте расслабиться, когда в одной команде играет Винни Компани. В-третьих, есть семья. Называйте меня человеком со старым мышлением, но к 25 годам я был уже полностью семейным человеком: не стремился на шумные вечеринки, но после тренировок бежал домой, где меня ждала жена и дети».

Насчет последнего тезиса. В 2014-м, когда Де Брюйне играл за «Вольфсбург», он познакомился с Мишель Лакруа. Она училась в Университете Хасселта в Бельгии и пересеклась с Де Брюйне на каникулах. С тех пор она постоянно рядом с ним. Главные моменты из их совместной жизни:

• 2016-й – рождение первого сына;

• 2017-й – свадьба;

• 2018-й – рождения второго сына;

• 2020-й – рождения третьего сына.

Фото: соцсети Мишель Лакруа

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Красивый футбол Манчестер Сити Де Брюйне Кевин
Комментарии (8)
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subbotaspartak
1676550395
Большие сиськи в большом футболе. Нормально
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Plyash
1676552374
Хорошая пара.Удачи и любви Вам,ребятки.
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jek718875
1676558645
Де Брюйне и в жизни сделал хет-трик
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marinaeejgz
1676592074
Это реально КОСМОС!!! Пользуюсь каплями «Конский возбудитель» примерно месяца 2, я отодрал все своих знакомых и коллег на работе (ну естественно женского пола), а моя супруга такое стала вытворять в постели что порноактрисы покраснели бы...Я просто на 7 небе от этого возбудителя, а покупал здесь ------ https://goo.su/konang
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Челнинец
1676610921
Красивая девушка)
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