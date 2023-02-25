Вы сильно удивитесь: миленькая дочь Джеррарда повзрослела и встречается с сыном наркобарона

У Стивена Джеррарда странный сезон. Сначала было увольнение из «Астон Виллы». Потом – много слухов, что его дочь встречается с сыном главаря ирландской преступной группировки. Позже инсайды подтвердили: его дочь действительно встречается с сыном наркобарона с апреля прошлого года

Дочь – Лилли-Элла. Она – дизайнер и большой фанат футбола. 23 февраля ей исполнилось 19 лет.

Джеррард говорит, что не хотел бы, чтобы она стала блогером или моделью. Но все задатки имеются.

Бонус: прощальный матч Джеррарда за «Ливерпуль» в 2015-м году. Лилли-Элла справа.

Фото: соцсети Лилли-Эллы Джеррард, The Times

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