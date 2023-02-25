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  • Вы сильно удивитесь: миленькая дочь Джеррарда повзрослела и встречается с сыном наркобарона

Вы сильно удивитесь: миленькая дочь Джеррарда повзрослела и встречается с сыном наркобарона

25 февраля 2023, 01:10
6

У Стивена Джеррарда странный сезон. Сначала было увольнение из «Астон Виллы». Потом – много слухов, что его дочь встречается с сыном главаря ирландской преступной группировки. Позже инсайды подтвердили: его дочь действительно встречается с сыном наркобарона с апреля прошлого года

Дочь – Лилли-Элла. Она – дизайнер и большой фанат футбола. 23 февраля ей исполнилось 19 лет.

Джеррард говорит, что не хотел бы, чтобы она стала блогером или моделью. Но все задатки имеются.

Бонус: прощальный матч Джеррарда за «Ливерпуль» в 2015-м году. Лилли-Элла справа.

Фото: соцсети Лилли-Эллы Джеррард, The Times

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Красивый футбол Ливерпуль Джеррард Стивен
Комментарии (6)
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vladik12
1677252265
Неплохо!
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Красногорск_Фан
1677254636
Выглядит она не на 19. На 25.
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Axe111
1677254977
ТУТ НОВОСТИ ФУТБОЛА ИЛИ ПОМОЙКА?????
Ответить
BlackMurder
1677302416
Я б вдул
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nemolod
1677306403
Непонятно только,почему на одних фотках глаза серые,а на последней-карие ? Похоже,что последнее фото не ее !
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Sedoi_Goblin
1677331934
На фото с закрытыми глазами и высунутым языком фотошоп, кого-то нет в кадре...
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