Вы сильно удивитесь: миленькая дочь Джеррарда повзрослела и встречается с сыном наркобарона

У Стивена Джеррарда странный сезон. Сначала было увольнение из «Астон Виллы». Потом – много слухов, что его дочь встречается с сыном главаря ирландской преступной группировки. Позже инсайды подтвердили: его дочь действительно встречается с сыном наркобарона с апреля прошлого года
Дочь – Лилли-Элла. Она – дизайнер и большой фанат футбола. 23 февраля ей исполнилось 19 лет.
Джеррард говорит, что не хотел бы, чтобы она стала блогером или моделью. Но все задатки имеются.
Бонус: прощальный матч Джеррарда за «Ливерпуль» в 2015-м году. Лилли-Элла справа.
Фото: соцсети Лилли-Эллы Джеррард, The Times
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