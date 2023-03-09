Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Медведева вспомнила, как ее раздели до лифчика в аэропорту

    Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о случае, который произошел с ней в аэропорту. Двукратной чемпионке мира пришлось раздеться до лифчика из-за правил безопасности.

    – Приезжаю я как-то в аэропорт. На мне модная худи с огромными железными клепками, бляшками, цепухами. И, поскольку была ранняя осень, то футболку я под нее не надела. И вот подхожу я на досмотр и начинаю пищать. Я достала все из карманов, сняла обувь, прохожу через пищалку, а она срабатывает. Тогда мне говорят: «Снимайте верхнюю одежду, иначе мы вас не пропустим». Я отвечаю: «Я не могу снять, у меня внизу ничего нет». Но в ответ они вызвали охрану и мне пришлось раздеться.

    – То есть ты в лифчике прошла?

    – Ну да, мне пришлось. А после этого еще ко мне девочка подходит и просит сфотографироваться с ней. Неловко было. Зато теперь я всегда выбираю, в чем лететь.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: ютуб-канал Азамата Мусагалиева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2023 14:54
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh 9 марта, 15:54

      после этого еще ко мне девочка подходит и просит сфотографироваться с ней.========Фото в лифчике в студию

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Fialet > dauzhhhhh 9 марта, 19:27

      Видимо подошедшая девочка - лесбиянка.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11