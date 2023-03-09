Медведева вспомнила, как ее раздели до лифчика в аэропорту

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о случае, который произошел с ней в аэропорту. Двукратной чемпионке мира пришлось раздеться до лифчика из-за правил безопасности.

– Приезжаю я как-то в аэропорт. На мне модная худи с огромными железными клепками, бляшками, цепухами. И, поскольку была ранняя осень, то футболку я под нее не надела. И вот подхожу я на досмотр и начинаю пищать. Я достала все из карманов, сняла обувь, прохожу через пищалку, а она срабатывает. Тогда мне говорят: «Снимайте верхнюю одежду, иначе мы вас не пропустим». Я отвечаю: «Я не могу снять, у меня внизу ничего нет». Но в ответ они вызвали охрану и мне пришлось раздеться.

– То есть ты в лифчике прошла?

– Ну да, мне пришлось. А после этого еще ко мне девочка подходит и просит сфотографироваться с ней. Неловко было. Зато теперь я всегда выбираю, в чем лететь.

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