Фигуристка Медведева выложила серию пикантных фото в чулках и корсете

Российская фигуристка Евгения Медведева выложила порцию своих фото в Международный женский день. Она запечатлена в белых чулках и корсете.

«Хочу тюльпанов», – поделилась своим праздничным желанием спортсменка.

23-летняя Медведева сейчас не катается на официальных соревнованиях.

У Медведевой 2 серебра Олимпиады-2018.

Также россиянка дважды выигрывала чемпионат мира (2016 и 2017 годы).

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