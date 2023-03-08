Фигуристка Медведева выложила серию пикантных фото в чулках и корсете

Российская фигуристка Евгения Медведева выложила порцию своих фото в Международный женский день. Она запечатлена в белых чулках и корсете.
«Хочу тюльпанов», – поделилась своим праздничным желанием спортсменка.
- 23-летняя Медведева сейчас не катается на официальных соревнованиях.
- У Медведевой 2 серебра Олимпиады-2018.
- Также россиянка дважды выигрывала чемпионат мира (2016 и 2017 годы).
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Источник: «Бомбардир»