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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Фигуристка Медведева выложила серию пикантных фото в чулках и корсете

    Российская фигуристка Евгения Медведева выложила порцию своих фото в Международный женский день. Она запечатлена в белых чулках и корсете.

    «Хочу тюльпанов», – поделилась своим праздничным желанием спортсменка.

    • 23-летняя Медведева сейчас не катается на официальных соревнованиях.
    • У Медведевой 2 серебра Олимпиады-2018.
    • Также россиянка дважды выигрывала чемпионат мира (2016 и 2017 годы).

    Фигуристка Медведева выступила в шоу «Маска» в образе шаурмы

    Медведева выложила чувственное видео в коротком платье

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.03.2023 15:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. 8 марта, 19:20

      Ладно хоть не голая как жены футболистах

      0
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 8 марта, 16:14

      будет тебе счастье

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +569

      semm 8 марта, 15:32

      да пусть будет красота - исчезнет ****....ство

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