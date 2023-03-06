Фигуристка Медведева выступила в шоу «Маска» в образе шаурмы

Зачем вы выкладываете подобные новости??? во-первых к футболу вообще никакого отношения не имеет, а во-вторых вы спойлерите, кто-то может смотрит это шоу и не успев посмотреть в эфире захочет посмотреть в записи, а тут вы...
Российская фигуристка Евгения Медведева стала участницей шоу «Маска» на телеканале НТВ. В нем засекреченные известные персоны выступают в различных образах.
Цель – продержаться на проекте как можно дольше. После каждого выпуска судьи выбирают самого не понравившегося участника и рассекречивают его, он уходит из проекта.
Медведева продержалась четыре выпуска. Например, она исполняла песню Андрея Губина «Такие девушки, как звезды». Спортсменка выступала в образе шаурмы.
- 23-летняя Медведева сейчас не катается на официальных соревнованиях.
- У Медведевой 2 серебра Олимпиады-2018.
- Также россиянка дважды выигрывала чемпионат мира (2016 и 2017 годы).
Скриншоты эфира телеканала НТВ.
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