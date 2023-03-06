Фигуристка Медведева выступила в шоу «Маска» в образе шаурмы

Российская фигуристка Евгения Медведева стала участницей шоу «Маска» на телеканале НТВ. В нем засекреченные известные персоны выступают в различных образах.

Цель – продержаться на проекте как можно дольше. После каждого выпуска судьи выбирают самого не понравившегося участника и рассекречивают его, он уходит из проекта.

Медведева продержалась четыре выпуска. Например, она исполняла песню Андрея Губина «Такие девушки, как звезды». Спортсменка выступала в образе шаурмы.

23-летняя Медведева сейчас не катается на официальных соревнованиях.

У Медведевой 2 серебра Олимпиады-2018.

Также россиянка дважды выигрывала чемпионат мира (2016 и 2017 годы).

Скриншоты эфира телеканала НТВ.

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