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    Какой вы футболист?

    Фигуристка Медведева выступила в шоу «Маска» в образе шаурмы

    Российская фигуристка Евгения Медведева стала участницей шоу «Маска» на телеканале НТВ. В нем засекреченные известные персоны выступают в различных образах.

    Цель – продержаться на проекте как можно дольше. После каждого выпуска судьи выбирают самого не понравившегося участника и рассекречивают его, он уходит из проекта.

    Медведева продержалась четыре выпуска. Например, она исполняла песню Андрея Губина «Такие девушки, как звезды». Спортсменка выступала в образе шаурмы.

    • 23-летняя Медведева сейчас не катается на официальных соревнованиях.
    • У Медведевой 2 серебра Олимпиады-2018.
    • Также россиянка дважды выигрывала чемпионат мира (2016 и 2017 годы).

    Скриншоты эфира телеканала НТВ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.03.2023 15:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ 6 марта, 16:30

      Зачем вы выкладываете подобные новости??? во-первых к футболу вообще никакого отношения не имеет, а во-вторых вы спойлерите, кто-то может смотрит это шоу и не успев посмотреть в эфире захочет посмотреть в записи, а тут вы...

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