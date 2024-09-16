Самая сексуальная футболистка мира пожаловалась на низкую зарплату

Футболистка «Ювентуса» Алиша Леманн недовольна, что игроки-мужчины зарабатывают больше.

Парень Алиши Дуглас Луис тоже выступает за «Юве», но за мужскую команду.

«Я часто говорю Дугласу, что такой разрыв в доходах несправедлив. Мы выполняем одну и ту же работу, но он зарабатывает в 100 раз больше меня. Оплата труда должна быть равной», – считает швейцарка.

Леманн перешла в «Юве» по просьбе Дугласа.

Алишу называют самой сексуальной футболисткой мира.

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