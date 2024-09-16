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    • Самая сексуальная футболистка мира пожаловалась на низкую зарплату

    Самая сексуальная футболистка мира пожаловалась на низкую зарплату

    Футболистка «Ювентуса» Алиша Леманн недовольна, что игроки-мужчины зарабатывают больше.

    • Парень Алиши Дуглас Луис тоже выступает за «Юве», но за мужскую команду.

    «Я часто говорю Дугласу, что такой разрыв в доходах несправедлив. Мы выполняем одну и ту же работу, но он зарабатывает в 100 раз больше меня. Оплата труда должна быть равной», – считает швейцарка.

    • Леманн перешла в «Юве» по просьбе Дугласа.
    • Алишу называют самой сексуальной футболисткой мира.

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    Источник: RMC Sport

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    16.09.2024 14:58
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    Комментарии (7)
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    7:1
    1726488972
    ну так вы начните срывать футболки после гола (и получать за это жёлтые) - тогда и народ потянется, зрителей будет больше, спонсоров, соответственно, контракты будут жирнее. но вы же этого почему-то не делаете. а делать нужно, раз речь про равноправие.
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    7:1
    1726489119
    мсье бомбардье совершил огромную ошибку, не прикрепив к новости фото этой самой сексуальной футболистки. но как только речь про ванду и прочих шмар - то запостят штук 10.
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    evgevg13
    1726490179
    Ну сказала бы:хочу равенства и встала за мартеновскую печь. А то на поле, как на подиуме, бегают трусцой, а туда же, бабок мало. Иди подрабатввай на панель, ежели не хватает.
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    slavа0508
    1726490409
    Должны ???Думаю мужской Ювентус и зарабатывает в 100 раз больше женского ...вот и все дела . мало кому интересен женский футбол ...
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    лошадка35
    1726493586
    Видимо, за сексуальность не доплачивают
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    k611
    1726505786
    Банальная причина - мужской футбол смотрят гораздо больше
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    Oleg-Gazza
    1726516590
    Уже и правда можно и зарплату сравнять, даже в женском футболе крепче на ногах стоят.
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