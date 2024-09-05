Жаркий поцелуй Дугласа Луиса из «Юве» с самой сексуальной футболисткой мира

Футболистка «Ювентуса» Алиша Леманн выложила фото страстного поцелуя со своим молодым человеком Дугласом Луисом.
Бразилец выступает за мужскую команду «Ювентуса».
- Леманн перешла в «Юве» по просьбе Дугласа.
- Алишу называют самой сексуальной футболисткой мира.
- У нее более 16 миллионов подписчиков в соцсетях.
Фото: соцсети Алиши Леманн
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