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    • Жаркий поцелуй Дугласа Луиса из «Юве» с самой сексуальной футболисткой мира

    Жаркий поцелуй Дугласа Луиса из «Юве» с самой сексуальной футболисткой мира

    Футболистка «Ювентуса» Алиша Леманн выложила фото страстного поцелуя со своим молодым человеком Дугласом Луисом.

    Бразилец выступает за мужскую команду «Ювентуса».

    • Леманн перешла в «Юве» по просьбе Дугласа.
    • Алишу называют самой сексуальной футболисткой мира.
    • У нее более 16 миллионов подписчиков в соцсетях.

    Фото: соцсети Алиши Леманн

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.09.2024 12:03
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    Комментарии (2)
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    Скай
    1725530088
    мерзкая лярва. Хотя, может на фото так.
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    BasteR
    1725546757
    Прыщи могла бы и вылечить с такими деньгами.
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