Дуглас Луис перед трансфером в «Ювентус» попросил туринцев купить свою девушку

Опорник «Астон Виллы» Дуглас Луис близок к трансферу в «Ювентус». Однако бразилец выступил с просьбой в адрес туринского клуба.

Бразилец попросил у «Юве» купить у женской команды «Астон Виллы» свою девушку Алишу Леманн, чтобы она тоже играла в Турине. Итальянцы склоняются к тому, чтобы согласиться на запрос.

Леманн называют самой сексуальной футболисткой мира.

У нее более 16 миллионов подписчиков в соцсетях.

Леманн выступала за сборную Швейцарии на ЧМ-2023.

Фото: соцсети Алиши Леманн

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