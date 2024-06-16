Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • Дуглас Луис перед трансфером в «Ювентус» попросил туринцев купить свою девушку

    Дуглас Луис перед трансфером в «Ювентус» попросил туринцев купить свою девушку

    Опорник «Астон Виллы» Дуглас Луис близок к трансферу в «Ювентус». Однако бразилец выступил с просьбой в адрес туринского клуба.

    Бразилец попросил у «Юве» купить у женской команды «Астон Виллы» свою девушку Алишу Леманн, чтобы она тоже играла в Турине. Итальянцы склоняются к тому, чтобы согласиться на запрос.

    • Леманн называют самой сексуальной футболисткой мира.
    • У нее более 16 миллионов подписчиков в соцсетях.
    • Леманн выступала за сборную Швейцарии на ЧМ-2023.

    Фото: соцсети Алиши Леманн

    Самая сексуальная футболистка мира рассказала, что всемирно известный человек предложил ей 100 тысяч за ночь

    10 самых горячих спортсменок мира

    Футболистка «Астон Виллы» Леманн выложила фото с отдыха в купальнике

    Источник: JuventusNews24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:34
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Semenycch
    1718530896
    Это девушка? Это что то другое!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+