Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • В Испании рассмотрели апелляцию «Реала» по дисквалификации Винисиуса

    В Испании рассмотрели апелляцию «Реала» по дисквалификации Винисиуса

    Стал известен ответ на попытку «Реала» оспорить срок дисквалификации Винисиуса Жуниора.

    • Бразильца отстранили на два матча Примеры.
    • Его удалили на 79-й минуте игры с «Валенсией» за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.
    • В «Реале» считают, что Винисиуса спровоцировали на агрессивное поведение.

    Апелляционный комитет изучил доводы мадридцев и отказался сокращать дисквалификацию вингера.

    «Реал» еще может подать апелляцию в Спортивный административный суд (TAD) в течение 15 рабочих дней.

    Если вердикт не изменится, то Винисиус не сыграет с Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом».

    Новости по теме
    Сексапильная американская футболистка взорвала соцсети: ее лайкают Винисиус, Лингард, Бабел 12
    Замена Винисиуса в матче с «Барселоной» вызвала недоумение в окружении игрока 5
    Глава саудовской лиги – о трансфере Винисиуса: «Это вопрос времени» 2
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2025 20:33
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    !ce man
    1736836598
    Виня реально агресивный
    Ответить
    Sergey-Ovodkov-google
    1736861805
    Поэтому он и не получил золотой мяч,скромнее надо быть,как Карвахаль или Родри.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 