В Испании рассмотрели апелляцию «Реала» по дисквалификации Винисиуса

Стал известен ответ на попытку «Реала» оспорить срок дисквалификации Винисиуса Жуниора.

Бразильца отстранили на два матча Примеры.

Его удалили на 79-й минуте игры с «Валенсией» за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

В «Реале» считают, что Винисиуса спровоцировали на агрессивное поведение.

Апелляционный комитет изучил доводы мадридцев и отказался сокращать дисквалификацию вингера.

«Реал» еще может подать апелляцию в Спортивный административный суд (TAD) в течение 15 рабочих дней.

Если вердикт не изменится, то Винисиус не сыграет с Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом».