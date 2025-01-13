В Испании рассмотрели апелляцию «Реала» по дисквалификации Винисиуса

Стал известен ответ на попытку «Реала» оспорить срок дисквалификации Винисиуса Жуниора.
- Бразильца отстранили на два матча Примеры.
- Его удалили на 79-й минуте игры с «Валенсией» за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.
- В «Реале» считают, что Винисиуса спровоцировали на агрессивное поведение.
Апелляционный комитет изучил доводы мадридцев и отказался сокращать дисквалификацию вингера.
«Реал» еще может подать апелляцию в Спортивный административный суд (TAD) в течение 15 рабочих дней.
Если вердикт не изменится, то Винисиус не сыграет с Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом».