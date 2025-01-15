Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Абаскаль назвал россиянина из «Спартака», являющегося «образцом профессионализма в футболе»

    Абаскаль назвал россиянина из «Спартака», являющегося «образцом профессионализма в футболе»

    Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высоко оценил полузащитника команды Романа Зобнина.

    – Вы упомянули, что расстались со всеми в хороших отношениях и футболисты «Спартака» вам благодарны. Но Роман Зобнин после вашего ухода признался: «Те, кто был зол на Абаскаля, раскрепостились при Слишковиче».

    – Злы на меня? Я всегда чувствовал их поддержку, у меня со всеми хорошие отношения. Для меня Зобнин – образец профессионализма в футболе. Он как старший брат для молодых игроков, и для меня очень важно, чтобы он продолжал играть за «Спартак», потому что он действительно может способствовать росту многих футболистов.

    • Роман – воспитанник «Динамо».
    • Со «Спартаком» он брал РПЛ.
    • Абаскаль уволен из «Спартака» в апреле.

    Новости по теме
    Литвинов прокомментировал слова Абаскаля про багаж в «Спартаке»
    Абаскаль: «Если бы не арест Промеса, «Спартак» стал бы чемпионом» 5
    Абаскаль иронично прокомментировал конфликт с Соболевым из-за завтраков
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2025 18:10
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Вжыхъ
    1736953931
    Кто это и зачем у него каждый день берут комментарии?!
    Ответить
    ...уефан
    1736955228
    ...ни на секунду не сомневался, что он именно это имя назовёт... Вот, только жалко, что кроме профессианализма нужно ещё очень многое, чего-то не осталось, а чего-то не было вовсе...
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1736956671
    Абаскаль образцово зачехлил Зобнина, теперь Рома долго будет приходить в себя. ""
    Ответить
    ivany4
    1736957950
    Вот что значит не читать все интервью, и делать неверные выводы из сказанного. Зобнин не раз благодарил Абаскаля за поддержку его как игрока и человека. И за то, что он грамотно составил план выздоровления, реабилитации и подготовки к сезону. Только благодаря таким действиям, Роман до сих пор способен еще выходить на поле. Ну фраза - «Те, кто был зол на Абаскаля, раскрепостились при Слишковиче», имеет продолжение. Дальше Зобнин продолжил - перестали злиться, и появилось время для тренировок. Ну а некоторым необходимо злиться сейчас только на себя.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 