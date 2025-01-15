Абаскаль назвал россиянина из «Спартака», являющегося «образцом профессионализма в футболе»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высоко оценил полузащитника команды Романа Зобнина.

– Вы упомянули, что расстались со всеми в хороших отношениях и футболисты «Спартака» вам благодарны. Но Роман Зобнин после вашего ухода признался: «Те, кто был зол на Абаскаля, раскрепостились при Слишковиче».

– Злы на меня? Я всегда чувствовал их поддержку, у меня со всеми хорошие отношения. Для меня Зобнин – образец профессионализма в футболе. Он как старший брат для молодых игроков, и для меня очень важно, чтобы он продолжал играть за «Спартак», потому что он действительно может способствовать росту многих футболистов.