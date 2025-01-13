Мудрика и Ольмо удалили из EA FC 25

В футбольном симуляторе EA FC 25 исчезли несколько известных игроков.

Разработчики игры удалили вингера «Челси» Михаила Мудрика и полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо.

Теперь их нельзя включить в состав в режиме карьеры или быстрого матча.