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    Мудрика и Ольмо удалили из EA FC 25

    В футбольном симуляторе EA FC 25 исчезли несколько известных игроков.

    Разработчики игры удалили вингера «Челси» Михаила Мудрика и полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо.

    Теперь их нельзя включить в состав в режиме карьеры или быстрого матча.

    • Мудрик отстранен от футбола на неопределенный срок из-за допинга.
    • Ольмо не могли зарегистрировать на 2-ю часть сезона. В итоге «Барса» нашла временное решение, в связи с чем хавбек смог поучаствовать в воскресном разгроме «Реала» (5:2) в финале Суперкубка Испании.

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    Источник: «Первый спорт»

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    13.01.2025 18:57
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    Комментарии (2)
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    andrej-shabanov-google
    1736801044
    Ну Мудрик это ещё понятно А Ольмо то чего Из-за того что его Барса зарегистрировать не смогла?
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    Oldtrafford83
    1736830765
    EA FC 25 срочно отправить на Миротворец))
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