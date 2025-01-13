Мудрика и Ольмо удалили из EA FC 25

В футбольном симуляторе EA FC 25 исчезли несколько известных игроков.
Разработчики игры удалили вингера «Челси» Михаила Мудрика и полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо.
Теперь их нельзя включить в состав в режиме карьеры или быстрого матча.
- Мудрик отстранен от футбола на неопределенный срок из-за допинга.
- Ольмо не могли зарегистрировать на 2-ю часть сезона. В итоге «Барса» нашла временное решение, в связи с чем хавбек смог поучаствовать в воскресном разгроме «Реала» (5:2) в финале Суперкубка Испании.