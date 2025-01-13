В «Реале» определились с будущим Анчелотти после разгрома от «Барселоны»

Стало известно, собирается ли «Реал» увольнять Карло Анчелотти с поста главного тренера.
По информации The Athletic, в мадридском клубе продолжают доверять 65-летнему специалисту, несмотря на разгромное поражение в Эль Класико.
В руководстве «Реала» считают, что его работу можно будет оценить только весной, поэтому итальянец остается на своей должности.
- Действующий чемпион Испании проиграл «Барселоне» со счетом 2:5.
- «Реал» упустил Суперкубок Испании.
- Сообщалось, что летом Анчелотти может сменить Хаби Алонсо.