В «Реале» определились с будущим Анчелотти после разгрома от «Барселоны»

Стало известно, собирается ли «Реал» увольнять Карло Анчелотти с поста главного тренера.

По информации The Athletic, в мадридском клубе продолжают доверять 65-летнему специалисту, несмотря на разгромное поражение в Эль Класико.

В руководстве «Реала» считают, что его работу можно будет оценить только весной, поэтому итальянец остается на своей должности.