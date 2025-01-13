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    • В «Реале» определились с будущим Анчелотти после разгрома от «Барселоны»

    В «Реале» определились с будущим Анчелотти после разгрома от «Барселоны»

    Стало известно, собирается ли «Реал» увольнять Карло Анчелотти с поста главного тренера.

    По информации The Athletic, в мадридском клубе продолжают доверять 65-летнему специалисту, несмотря на разгромное поражение в Эль Класико.

    В руководстве «Реала» считают, что его работу можно будет оценить только весной, поэтому итальянец остается на своей должности.

    • Действующий чемпион Испании проиграл «Барселоне» со счетом 2:5.
    • «Реал» упустил Суперкубок Испании.
    • Сообщалось, что летом Анчелотти может сменить Хаби Алонсо.

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    Источник: The Athletic

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    13.01.2025 18:26
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    Комментарии (1)
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    mutabor0992
    1736788919
    Знатно Реалу за щеку напихали!Даже немного жаль Анчелотти.Хоть я и не из сентиментальных.
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