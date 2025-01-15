Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Агент – о Кахигао: «Спартак» искал медь, а нашел золото»

    Джамал Акаев, футбольный агент, прокомментировал назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».

    «На днях общался с главным скаутом «Ньюкасла» Стивом Никсоном. У него в команде работает экс-сотрудник «Арсенала», который пересекался с Кахигао в Лондоне. По его словам, Франсис – на 100% не офисный планктон. Кахигао серьeзно влиял на трансферы в «Арсенале», лично привлeк Сеска Фабрегаса, Санти Касорлу, Эктора Бельерина, Эмилиано Мартинеса, Габриэля Мартинелли и Вильяма Салиба.

    Он был правой рукой Арсена Венгера и Стива Роули во всeм скаутинге и наборе игроков в Испании, Португалии и Южной Америке. В силу специфики его деятельности в Англии он не так широко известен. Но кто знает, говорят, что он реально решал, участвовал не только в отслеживании игроков, но и непосредственно в переговорном процессе. Возможно, это тот случай, когда «Спартак» искал медь, а нашeл золото», – сказал Акаев.

    • Испанец более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
    • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
    • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

    Новости по теме
    Литвинов сказал, кого в «Спартаке» мог бы сыграть актер Александр Петров 1
    Генич высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Это уже слишком» 17
    «Спартак» назвал футболиста, который присоединится к команде на сборах позже остальных 3
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2025 21:06
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    oyabun
    1736964712
    Вся эта болтовня и реверансы ничего не значат до тех пор пока мы не увидим реальные трансферы.
    Ответить
    ZAITZEFF2011
    1736965384
    это Россия и такого ему никто в Спартаке не позволит.
    Ответить
    ...уефан
    1736966715
    ...блеск бриллианта на солнце, практически неотличим от блеска сопли, на том же солнце. В марте-апреле можно будет взять в руки и увидеть, что это так блестело...
    Ответить
    TIMOTHY
    1736969486
    Турецкое золото)
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1736969766
    Не всё то золото, что блестит. Время покажет. ""
    Ответить
    Plyash
    1736970585
    Твоими бы устами,да мёд пить,Джамал.Будем надеяться. Всем нам удачи.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 