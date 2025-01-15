Агент – о Кахигао: «Спартак» искал медь, а нашел золото»

Джамал Акаев, футбольный агент, прокомментировал назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».

«На днях общался с главным скаутом «Ньюкасла» Стивом Никсоном. У него в команде работает экс-сотрудник «Арсенала», который пересекался с Кахигао в Лондоне. По его словам, Франсис – на 100% не офисный планктон. Кахигао серьeзно влиял на трансферы в «Арсенале», лично привлeк Сеска Фабрегаса, Санти Касорлу, Эктора Бельерина, Эмилиано Мартинеса, Габриэля Мартинелли и Вильяма Салиба.

Он был правой рукой Арсена Венгера и Стива Роули во всeм скаутинге и наборе игроков в Испании, Португалии и Южной Америке. В силу специфики его деятельности в Англии он не так широко известен. Но кто знает, говорят, что он реально решал, участвовал не только в отслеживании игроков, но и непосредственно в переговорном процессе. Возможно, это тот случай, когда «Спартак» искал медь, а нашeл золото», – сказал Акаев.