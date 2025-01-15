Джамал Акаев, футбольный агент, прокомментировал назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».
«На днях общался с главным скаутом «Ньюкасла» Стивом Никсоном. У него в команде работает экс-сотрудник «Арсенала», который пересекался с Кахигао в Лондоне. По его словам, Франсис – на 100% не офисный планктон. Кахигао серьeзно влиял на трансферы в «Арсенале», лично привлeк Сеска Фабрегаса, Санти Касорлу, Эктора Бельерина, Эмилиано Мартинеса, Габриэля Мартинелли и Вильяма Салиба.
Он был правой рукой Арсена Венгера и Стива Роули во всeм скаутинге и наборе игроков в Испании, Португалии и Южной Америке. В силу специфики его деятельности в Англии он не так широко известен. Но кто знает, говорят, что он реально решал, участвовал не только в отслеживании игроков, но и непосредственно в переговорном процессе. Возможно, это тот случай, когда «Спартак» искал медь, а нашeл золото», – сказал Акаев.
- Испанец более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
- Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
- С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.