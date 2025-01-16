Раскрыта причина расставания Гвардиолы с женой: «Это дорого ему обошлось»

В Англии назвали причину, по которой главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола расстался с женой.

Ранее сообщалось, что испанский специалист расстался с Кристиной Серрой, с которой состоял в браке с 1994 года.

Решение о разводе было принято в декабре 2024-го.

Инициатором расставания стала жена Гвардиолы. Причина – решение Хосепа продлить контракт с «Сити».

Кристина была недовольна тем, что муж слишком сосредоточен на работе и не уделяет ей времени. Пеп чересчур одержим футболом. Это дорого ему обошлось.

При этом друзья пары предполагают, что Хосеп и Кристина в будущем возобновят свои отношения.