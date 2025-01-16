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    • Раскрыта причина расставания Гвардиолы с женой: «Это дорого ему обошлось»

    Раскрыта причина расставания Гвардиолы с женой: «Это дорого ему обошлось»

    В Англии назвали причину, по которой главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола расстался с женой.

    • Ранее сообщалось, что испанский специалист расстался с Кристиной Серрой, с которой состоял в браке с 1994 года.
    • Решение о разводе было принято в декабре 2024-го.

    Инициатором расставания стала жена Гвардиолы. Причина – решение Хосепа продлить контракт с «Сити».

    Кристина была недовольна тем, что муж слишком сосредоточен на работе и не уделяет ей времени. Пеп чересчур одержим футболом. Это дорого ему обошлось.

    При этом друзья пары предполагают, что Хосеп и Кристина в будущем возобновят свои отношения.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:57
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    FRZZ
    1737009307
    Что-то причина не веская... муж слишком сосредоточен на работе и не уделяет ей времени... Если сидели бы на зарплате 2000 euro, уверен, что это глупая баба запела бы по -другому.
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    Foxitkuban
    1737013661
    Это уже не сайт о футболе. Это бабки на лавочке. Скоро увидим заголовки "наркоман" и "проститутка".
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    raritet
    1737020743
    Да сдал бы её уже Пеп в ломбард и не парился. Умудряются же какие то кривоногие сучки рулить хорошими нужными мужиками?
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    Интерес
    1737021328
    Все женщины,не занятые трудом,так мыслят,в той,или иной мере.У кого своя работа,или домашние реальные заботы,сами часто становятся объектом своей половины-"Самому приходится пасту греть!"
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    zigbert
    1737034650
    Причина не очень то серьезная - продление контракта с Сити. Вот если бы Хосеп не ночевал дома, было бы более убедительно.
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