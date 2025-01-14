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    • Анчелотти задумался об изменении тактики «Реала» после разгрома от «Барсы»

    Анчелотти задумался об изменении тактики «Реала» после разгрома от «Барсы»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассматривает вариант с отказом от схемы с четырьмя атакующими игроками в важных матчах.

    Он задумался об изменении тактики после разгромного поражения от «Барселоны» (2:5) в финале Суперкубка Испании.

    На Эль Класико в стартовом составе вышли Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Родриго и Джуд Беллингем.

    По мнению Анчелотти, это нарушило баланс между атакой и обороной. Если итальянец поменяет тактику, то места в основе, вероятно, лишится Родриго.

    В таком случае «Реал», скорее всего, перестроится на схему 4-4-2, где фланги полузащиты будут закрывать Федерико Вальверде справа и Джуд Беллингем слева, а двумя нападающими будут Мбаппе и Винисиус.

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    Источник: The Athletic

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    14.01.2025 18:35
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    Комментарии (5)
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    САДЫЧОК
    1736871737
    Нужно гнать Васкеса и Менди- абсолютные бездарности!
    Ответить
    ...уефан
    1736872261
    ...а это сам Анчелотти озвучивал или, кто-то сам додумал и выдал? Статья в издании мутно-открываемая, только через мыло...
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1736876138
    Фактор Флика
    Ответить
    Поклоник мбаппе
    1736884160
    Давно нужно было это сделать.... и гнать васкеса,менди и чуамени
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    OBOLEV
    1736921484
    И дураку понятно , что Васкес не тянет от слова совсем. Поставить туда профильного защитника Асенсио, и во встрече с барсой выпустить Браима или Себальеса за место Родриго. Тогда таких проблем в обороне бы не было.
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