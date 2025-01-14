Анчелотти задумался об изменении тактики «Реала» после разгрома от «Барсы»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассматривает вариант с отказом от схемы с четырьмя атакующими игроками в важных матчах.

Он задумался об изменении тактики после разгромного поражения от «Барселоны» (2:5) в финале Суперкубка Испании.

На Эль Класико в стартовом составе вышли Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Родриго и Джуд Беллингем.

По мнению Анчелотти, это нарушило баланс между атакой и обороной. Если итальянец поменяет тактику, то места в основе, вероятно, лишится Родриго.

В таком случае «Реал», скорее всего, перестроится на схему 4-4-2, где фланги полузащиты будут закрывать Федерико Вальверде справа и Джуд Беллингем слева, а двумя нападающими будут Мбаппе и Винисиус.