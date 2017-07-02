«Милан» предложит Доннарумме пятилетний контракт с зарплатой в 50 миллионов

Руководство «Милана» намерено сохранить в составе команды голкипера Джанлуиджи Доннарумму. По информации источника, в ближайшее время красно-черные проведут встречу с агентом футболиста Мино Райолой.

Сообщается, что 18-летнему итальянцу будет предложен пятилетний контракт, по которому он сможет заработать 50 миллионов евро. Ранее игрок отказался продлевать соглашение, истекающее следующим летом.

В прошедшем сезоне Доннарумма провел за «Милан» в Серии А 38 матчей, в которых пропустил 36 голов.