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    «Милан» предложит Доннарумме пятилетний контракт с зарплатой в 50 миллионов

    Руководство «Милана» намерено сохранить в составе команды голкипера Джанлуиджи Доннарумму. По информации источника, в ближайшее время красно-черные проведут встречу с агентом футболиста Мино Райолой.

    Сообщается, что 18-летнему итальянцу будет предложен пятилетний контракт, по которому он сможет заработать 50 миллионов евро. Ранее игрок отказался продлевать соглашение, истекающее следующим летом.

    В прошедшем сезоне Доннарумма провел за «Милан» в Серии А 38 матчей, в которых пропустил 36 голов.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    02.07.2017 21:02
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 2 июля 2017, 22:04

      Нужно определяться наконец

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 июля 2017, 21:22

      трансферный рынок набух...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 21:09

      Серьезный подход

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 21:27

      ну не знаю, что еще нужно, видимо кто-то воду мутит

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > rossonero666 3 июля 2017, 21:02

      бизнес, мать его, задурят парню голову

      2
      Ответить
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