Клуб РПЛ может не доиграть сезон, Газзаев близок к возвращению к работе и другие новости

Стало известно, как «Зенит» и ЦСКА договорились по переходам Гонду и Дивеева
Четыре российских игрока покинули «Серик Беледиеспор», Садыгов-младший остался
Дзюба пока останется лучшим бомбардиром сборной России: известна причина
71-летний Газзаев может вернуться в клуб РПЛ – есть его комментарий
В «ПСЖ» приняли радикальное решение по Луису Энрике
Стало известно место России в рейтинге ФИФА по итогам 2025 года
Станкович возглавил «Црвену Звезду» и захотел переманить игрока «Спартака»
«Зенит» поспорит с двумя московскими клубами за Иву из «Рубина»
Два клуба готовят предложения по Воробьеву из «Локомотива», у одного из претендентов будет козырь
Тикнизян раскрыл, какую зарплату требовал у «Зенита»
Клуб РПЛ рискует не доиграть сезон из-за огромных долгов – возможны продажи 8+ игроков