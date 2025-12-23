Введите ваш ник на сайте
  Клуб РПЛ может не доиграть сезон, Газзаев близок к возвращению к работе и другие новости

Клуб РПЛ может не доиграть сезон, Газзаев близок к возвращению к работе и другие новости

Сегодня, 01:27

Стало известно, как «Зенит» и ЦСКА договорились по переходам Гонду и Дивеева

Четыре российских игрока покинули «Серик Беледиеспор», Садыгов-младший остался

Дзюба пока останется лучшим бомбардиром сборной России: известна причина

71-летний Газзаев может вернуться в клуб РПЛ – есть его комментарий

В «ПСЖ» приняли радикальное решение по Луису Энрике

Стало известно место России в рейтинге ФИФА по итогам 2025 года

Станкович возглавил «Црвену Звезду» и захотел переманить игрока «Спартака»

«Зенит» поспорит с двумя московскими клубами за Иву из «Рубина»

Два клуба готовят предложения по Воробьеву из «Локомотива», у одного из претендентов будет козырь

Тикнизян раскрыл, какую зарплату требовал у «Зенита»

Клуб РПЛ рискует не доиграть сезон из-за огромных долгов – возможны продажи 8+ игроков

Источник: «Бомбардир»
  • Читайте нас: 