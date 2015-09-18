Лига Европы. «Шальке» разгромил АПОЭЛ, «Астерас» сыграл вничью со «Спартой»

«Шальке» в гостевом поединке отправил три безответных мяча в ворота АПОЭЛа. Два гола записал на свой счет Хунтелаар, также отличился Матип.

Другая встреча этой группы принесла «Астерасу» и «Спарте» по одному баллу. У греков отличился Мацца, а «Спарта» отыгралась усилиями Лафаты.

Лига Европы. Группа K. 1-й тур

АПОЭЛ (Кипр) – Шальке (Германия) 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Матип, 28; 0:2 – Хунтелаар, 35; 0:3 – Хунтелаар, 71.

Астерас (Греция) – Спарта (Чехия) 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мацца;, 1:1 – Лафата.