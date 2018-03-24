Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

Интрига жила до второго тайма.

Московский антураж

У памятника Ленину, что стоит перед выходом к секторам обновленных «Лужников», разворачивалась история. Группа молодых людей объясняла девушке-волонтеру комичную ситуацию, а та будто не могла в нее поверить. Ребята нашли на дороге потерявшийся билет, но не попытались продать его или оставить лучшее место себе. «Ты объяви, вдруг хозяин расстроился», – с улыбкой сказал один из них. Потом кампания растворилась. Девушка долго думала, позвонила начальнику, но так и осталась сидеть с этим билетом на коленках. У нее в этот вечер было много другой работы.

Волонтеры встречали фанатов уже у метро, желали хорошо провести время и просто помогали разобраться в дороге. «Девушки, в чем прелесть вашей работы? Вам за нее хотя бы платят?» – обратился к ним парень, рекламировавший кафе рядом с метро «Спортивная». Получив отрицательный ответ, он удовлетворенно продолжил зазывать людей к себе. Болельщики делились друг с другом прогнозами и разрисовывали щеки флагами играющих команд. Стоила такая услуга всего 100 рублей, поэтому набирала толпы желающих.

Собственную миссию обрел для себя и не совсем трезвый мужчина, которому явно все равно на сам футбол. Он настойчиво шел к метро со странной сумкой из-под картошки, предлагая всем встречным людям билеты. Стоила услуга 1500 рублей, но билетов на руках не оказывалось. Он отправлял за ними куда-то к перекупщикам и продолжал двигаться к цели. «О, какие люди! Наливай иди!» – встретил продавца один из фанатов так, будто это его брат. Но дальше ничего не случилось. Они разошлись в разные стороны, а на уме осталась одна игра.

Ослабленная сборная

Сборная России в последние недели давала много поводов для беспокойства и обсуждений. Сломался Кокорин и добавился в список трех игроков сборной с тяжелыми травмами. Васин, Джикия и Кокорин теперь имеют мало шансов попасть на чемпионат мира. Отказались выступать за сборную и братья Березуцкие, которые не выдерживают нагрузку по возрасту. А еще к команде почти каждый день приходят допинг-офицеры, из-за чего задерживаются тренировки. В общем, одни проблемы.

Вопросы по составу Черчесов решил просто. Никакие просьбы о возвращении Денисова или введении в команду новичков его не интересуют. В атаке вышли Миранчук и Смолов, а привычная тройка центральных защитников теперь состоит из Кудряшова, Граната и Кутепова. Федор среди них выглядит надежнее и опытнее, поэтому чаще остается сзади и командует партнерами. Стойкость этого построения стала сомнительной уже на пятой минуте, когда Жезус бил в упор из центра штрафной. Акинфеев спас тогда и потом отбивал еще много.

Черчесов – мотиватор и тактик. Да еще какой! На 22-й минуте он что-то нервно высказал Самедову. Тот резко рванул вперед, перехватил мяч и заработал угловой. Главный тренер сборной после этого демонстративно повернулся к скамейке. Чуть позже Кудряшов по его указанию стал чаще смещаться на фланг и даже помогать атаке. 5-3-2 в этой сборной легко переходят в 4-5-1. Сам Черчесов проводил у бровки много времени и даже указывал, куда выбивать мяч. Почти всегда это нужно было делать на Смолова. Тот боролся с Мирандой или Каземиро, а потом делал скидку на фланг. Сборная наработала на несколько моментов, но не хватало завершения. Первые 45 минут дали надежду.

В начале второго тайма сборная России все-таки пропустила. После одного из спасений Акинфеева на добивании сыграл Миранда. Дальше защитная игра посыпалась окончательно. Коутиньо и Паулиньо забили еще, а наша сборная скатилась к футболу эмоций. Тут уже было не до тактики и каких-то новых установок от Черчесова. И все-таки главным впечатлением от матча останется именно игра Акинфеева. Он спас российскую команду еще минимум от четырех голов, а всего отбил десять ударов. Даже от такого разгрома эмоции у болельщиков остались только положительные.

Новая Бразилия

Сборная Бразилии начала удивлять еще до матча. Главный тренер Тите назначил капитаном команды вратаря Алисона. Он будет исполнять обязанности до возвращения Неймара. «В сборной Бразилии всегда были великие капитаны. Мне, например, нравился Кафу», – публично отреагировал Алисон. Один из лучших вратарей Серии А постоянно кричит на партнеров и заставляет всех двигаться. В матче с Россией он играл в стиле Нойера, часто выбегал из ворот и призывал партнеров взбодриться. А из важного за пределами поля выяснилась одна вещь. Вместе со сборной Бразилии приехал маскот Канариньо. До этого ни одна сборная не привозила маскотов на выездной матч в Россию.

Сборная России сыграла на равных с грандом только в первом тайме. Дальше была привычная для Бразилии игра со множеством ударов из убойных позиции. В этой команде слишком много звезд, чтобы заметить потерю главной. Зато россияне свои потери осознают. Играть товарищеские матчи с сильными соперниками полезно для репутации и привлечения болельщиков. Но для побед в таких играх одного желания и красивого антуража «Лужников» пока не хватает.

Текстовый онлайн матча Россия – Бразилия