Слуцкий комментирует сборную. И как он?

Наши проиграли крупно, но слушать было интересно.

Голос

Хорошо усваивается, но иногда тонет в звуке трибун. Порой было не полностью слышно, что говорил Слуцкий, но это вопрос и к звукооператорам в том числе. Тренер комментировал происходящее на футбольном поле примерно в одном стиле, не повышая и не понижая голоса. Для эксперта это вполне нормально.

Эмоциональность

В игре произошло несколько очень эмоциональных моментов, но соответствующей реакции от Слуцкого не было. Фактически, это и не требовалось – Леонид Викторович выполнял роль эксперта, которому совсем не нужно было кричать Заболотному, чтоб тот забивал, или Акинфееву, чтоб отражал. А получить экспресс-комментарий от эксперта было куда полезнее. Эмоциональности напарника по трансляции – Кирилла Дементьева – вполне хватало.

Грамотность речи

Десять баллов из десяти, в этом плане – так вообще готовый комментатор. Связно, никаких слов-паразитов, без всяких надоевших штампов, без длительных пауз. Слуцкий вообще не подбирал слова специально для построения фраз, грамотные предложения складывались сами собой. Но мы к этому привычны, сотню раз слушая флеш-интервью Слуцкого, когда он еще тренировал в России. Более того, когда он возглавил ФК «Москву» более 10 лет назад, и уже тогда с первых интервью чувствовалось, насколько у Слуцкого грамотная речь и насколько это отличает его от коллег. Это всегда очень подкупало.

Ненавязчивость

В роли эксперта Леонид Слуцкий совершенно не надоедал аналитикой, не сыпал терминами, не вываливал гору знаний на голову неподготовленного зрителя. Четко по моменту высказал мнение, объясняя простыми словами. Для работы на «Первом» – важнейшее качество.

Реакция на неудачное течение матча

Результат жутко неприятный, но если бы еще и комментаторы начали выдергивать волосы из своих голов – вышло бы куда хуже. Но никаких истерик, поспешных суждений, только грамотный анализ. Тренер спокойно объяснил, что не удалось сделать в неудачных моментах, и в каких компонентах наша сборная объективно слабее бразильской.

Работа в паре

Комментатор Кирилл Дементьев, с которым работал Слуцкий, практически не задавал вопросов сам и не предлагал тем для обсуждений – Слуцкий вовремя подхватывал тему самостоятельно. Получился хороший органичный дуэт – Дементьев описывал события, Слуцкий тут же объяснял некоторые особенности и тонкости. Они не сталкивались и не перебивали друг друга. Складывалось ощущение, будто в паре они комментируют очень давно. В действительности же кажется, что практически с любым профессиональным комментатором Слуцкому было бы очень легко сработаться.

Несколько важных замечаний в матче

Сразу же подметил, что Гранат – правый центральный защитник, что необычно для левоногого игрока. На такие мелочи телезрители нечасто обращают внимание;

Неплохая шутка для начала: «В атакующих действиях сборной Бразилии будут участвовать как минимум 10 человек». Хотя шутка ли? Все так и было;

В начале матча сразу обозначил, что происходит на поле, когда визуально наши футболисты сидели на своей половине, а бразильцы почти не двигали мяч: «Располагаемся глубоко, стараемся выйти через длинную передачу, а бразильцы ищут свободные зоны в нашей обороне»;

На 20-й минуте наши втроем запрессовали вратаря. «Может быть эффективно, но потом может не хватить игроков в обороне», – отреагировал Слуцкий. Двоякая ситуация;

На 36-й минуте пас Миранчука пяткой в чужой штрафной мог быть расценен как пижонство. «Это единственно правильное решение», – оценил Слуцкий;

«У него потрясающая способность находить моменты», – отличное было б дополнение к нашей статье о Паулиньо;

Замену Алексея Миранчука на Дзагоева специалист объяснил так: «С травмой Кокорина позиция второго форварда вакантна, поэтому там был сначала Миранчук, а теперь Дзагоев»;

«Паулиньо прибавил, появились три голевых момента, а еще у Бразилии – потрясающая взаимозаменяемость», – подвел итог Леонид Слуцкий после того, как наши пропустили все голы. Фактически, после этой фразы другого анализа по этой игре уже и не требовалось.

Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!